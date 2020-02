Burgdorf

Die Neue Schauburg zeigt die Verfilmung des weltberühmten Musicals „Cats“ am Mittwoch, 5. Februar, in der 17-Uhr-Vorstellung als AboPlus-Aktion zu Sonderkonditionen für die Leser von HAZ und NP. Letztere erhalten unter Vorlage ihrer AboPlus-Karte an der Kinokasse einen Rabatt von 2 Euro pro Person.

Der Komponist Andrew Lloyd Webber schuf mit „Evita“, „ Starlight Express“ und „Cats“ Musicals für die Ewigkeit. Dabei ist das Katzen-Epos zweifellos sein größter Erfolg, zählt es doch zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Nun flimmert es in der Filmversion auch über Kinoleinwände.

Der Text basiert auf dem 1939 erschienenen, in England populären Werk „ Old Possum’s Book of Practical Cats“, einer für Kinder geschriebenen Gedichtsammlung von T. S. Eliot. Webber begann 1977 damit, Gedichte aus diesem Zyklus zu vertonen. Insbesondere ein Gedicht hatte es ihm angetan. Es handelt von der Glamour-Katze Grizabella. Es entstand die Idee zu einer durchgehenden Handlung, die es so bei Eliot gar nicht gibt. Das Ende ist bekannt. Webber schuf mit „Cats“ sein Meisterwerk, in dem Grizabella die Hauptrolle spielt.

Regisseur Tom Hooper versammelt ein Starensemble

Die Bühnenfassung zog schon Millionen von Menschen in den Bann. Mehr als 50 Millionen Menschen weltweit sahen den charmanten Katzen-Ball. Der Song „Erinnerung“ der Katze Grizabella gehört längst zur Populärkultur. Ob das auch der Verfilmung gelingt? Immerhin hat das Musical nicht irgendwer verfilmt, sondern „Les Miserables“-Regisseur Tom Hooper. Der erarbeitete sich das Webbers Paradewerk mit einem ganzen Starensemble.

So tanzt die Darstellerin von Hauptfigur Victoria – Francesca Hayward – normalerweise im Royal Ballet von London. Mit „Cats“ wagt sie den Sprung auf die Leinwand. Prominente Unterstützung gibt es von Judi Dench („Victoria und Abdul“), Sir Ian McKellen („The Good Liar“), Idris Elba („Hobs & Shaw“), Moderator und Komiker James Cordon und Rebel Wilson („Pitch Perfect“). Neben den internationalen Musikstars Taylors Swift und Jason Derulo sind außerdem die französischen Tänzer „Les Twins“ mit von der Partie. das I-Tüpfelchen steuert Webber höchst persönlich bei: „Beautiful Ghosts“ ist ein neuer Song, den Taylor Swift extra für die Verfilmung aufnahm.

Lesen Sie auch

Von red