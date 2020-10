Kinoliebhaber können sich auf abwechslungsreiche Filme in der Neuen Schauburg Burgdorf und im Anderen Kino Lehrte freuen. „Eine Frau mit berauschenden Talenten“, „Ooops! 2 – Land in Sicht“, „Eine Nacht im Louvre: Leonardo da Vinci“, „Auf der Couch in Tunis“ und „Berlin Alexanderplatz“ sind zu sehen. Die Vorschau auf die Kinowoche vom 8. bis 14. Oktober.