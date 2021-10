Uetze/Burgdorf

Drei Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung: Dazu hat Amtsrichterin Stephanie Rohe einen 41-Jährigen aus Uetze verurteilt, der zum wiederholten Mal einen Wagen gesteuert hatte, ohne einen Führerschein zu besitzen. Mit ihrem Urteil übertraf Rohe die Forderung der Staatsanwaltschaft, deren Vertreterin für eine Geldstrafe plädiert hatte.

Den Gerichtssaal kennt der Angeklagte bereits bestens, erst im Dezember 2020 hatte er sich dort zu verantworten. Nach einem gemeinsamen Trinkgelage an einem See lieferte er sich im vergangenen Jahr mit einem Auto, das nicht versichert war, erst ein Rennen mit einem Bekannten und anschließend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Rote Ampeln, Kreuzungen und Tempolimits ignorierte er so lange, bis er mit dem Audi samt weiterer Insassen an einem Weidezaun zum Stehen kam. Wegen dieser Vergehen verurteilte ihn das Amtsgericht Burgdorf im Dezember zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten – ebenfalls ohne Bewährung. Gegen das Urteil hat der Uetzer fristgerecht Revision eingelegt, sodass er die Haftstrafe noch nicht antreten musste.

Blitzer-Foto belegt die illegale Fahrt

Damit blieb ihm im März dieses Jahres dann Zeit, im bayerischen Roth ein Auto zu kaufen und es am 11. März abzuholen. „Das Fahrzeug wollte ich meiner damaligen Partnerin schenken“, sagte der Angeklagte, der nach eigenen Angaben auf einem Schuldenberg von gut 16.000 Euro sitzt, den er wegen seiner psychischen Probleme und einer daraus resultierenden Arbeitsunfähigkeit nicht abbezahlen könne. Auf der Rückfahrt war er einmal mehr zu schnell unterwegs und wurde kurz nach Mitternacht bei Groß-Oesede geblitzt. „Das Foto zeigt eindeutig sie“, sagte Rohe und verwies auf die gute Qualität.

Der Angeklagte leugnete die Fahrt nicht. „Sie war eine doofe Idee“, sagte er in der Verhandlung und fügte hinzu, dass er inzwischen psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehme. Dort habe er eines seiner Grundprobleme herausgearbeitet: „Mein Vater ist sehr früh gestorben, und weil er mich schon sehr früh mit dem Auto fahren ließ, fühle ich mich in dieser Situation sehr mit ihm verbunden“, sagte er. Das müsse er nun in der Therapie aufarbeiten, und das wolle er auch, um ein gutes Verhältnis zu seiner sieben Monate alten Tochter zu bekommen. Ein ärztliches Attest bescheinige ihm eine Angststörung, die er derzeit, so der 41-Jährige, mit starken Medikamenten behandle. Er warte nun auf eine stationäre Einweisung für eine Langzeittherapie.

Richterin: „Ich habe nicht die Erwartung, dass sie straffrei bleiben“

Seinem Wunsch schloss sich die Anklagevertreterin an. Sie forderte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je zehn Euro. Amtsrichterin Rohe folgte diesem Vorschlag nicht: „Sie haben hier im Dezember wegen diverser Delikte im Straßenverkehr gestanden, keine drei Monate später begehen sie die nächste Straftat“, sagte sie. „Wie soll ich daraus etwas Positives für die Zukunft ableiten?“ Zudem fänden sich seit 1996 insgesamt 26 Einträge im Bundeszentralregister, die von Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Führerschein über Anbau von Betäubungsmitteln und Sachbeschädigung bis Bedrohung und Körperverletzung reichten.

Eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe auf Bewährung komme deshalb nicht mehr in Betracht: „Ich habe nicht die Erwartung, dass sie straffrei bleiben.“ Rohe verurteilte den Uetzer daher zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten ohne Bewährung – auch, weil er trotz seiner psychischen Probleme nicht vermindert straffähig ist.

Von Antje Bismark