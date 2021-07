Burgdorf

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie für Menschen mit geringem Einkommen können Kirchenkreissozialarbeiterin Imke Fronia und Kerstin Nebel vom Beirat des Nothilfefonds an wenigen Zahlen ablesen. So verzeichneten sie seit dem Start des Fonds vor zwei Jahren etwa 14.000 Euro an Spenden, bis Ende vergangenen Jahres waren noch 8400 Euro auf dem Konto. Seitdem aber schmilzt der Betrag stetig. „Aktuell stehen uns noch 3500 Euro zur Verfügung“, sagt Fronia und berichtet insbesondere davon, dass die gestiegenen Stromkosten wegen Homeoffice und Homeschooling die Hilfesuchenden derzeit akut belasten.

Der Fonds unter Regie des Kirchenkreises springt ein für Menschen aus Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze, die sich in der Diakonie haben beraten lassen und bei denen ein akuter Notfall besteht. Doch während die Zahl der Bedürftigen in der Pandemie gestiegen ist, haben sich zugleich die Möglichkeiten für die Aktiven reduziert, Spenden bei Veranstaltungen und mit Kollekten in Gottesdiensten einzuwerben.

Über den Nothilfefonds informiert ein Infozettel, den der Beirat entwickelt hat und der in einer Auflage von 2000 Exemplaren erschienen ist. Er liegt in den Kirchengemeinden, diakonischen Einrichtungen, Rathäusern und einigen Geschäften aus.

„Zum Glück haben uns Unternehmen im vergangenen Jahr unterstützt“, sagt Nebel und nennt als Beispiel Volkmann Bestattungen und den Orthopäden Benjamin Schulz, der zugunsten des Fonds auf Weihnachtsgeschenke für Kunden verzichtet hatte. Edeka Cramer übergab zudem eine Spende, die sich aus Pfandbons speiste.

Gestiegene Kosten wegen Homeschooling und Homeoffice belasten viele bedürftige Familien. Quelle: Stefan Puchner/dpa

Mutter erhält Geld für Kleidung und Kühlschrank

Immer wieder erhält der Fonds auch private Unterstützung, wenn jemand bei einem runden Geburtstag keine Geschenke will und stattdessen um eine Überweisung aufs Nothilfekonto bittet. „Solche Hilfe könnten wir aber noch öfter gebrauchen“, sagt Fronia, bei der die Fäden für einen möglichen Zuschuss zusammenlaufen. Sie überprüft mit dem Beratungsteam, ob vor einer Hilfe wirklich alle anderen Geldtöpfe ausgeschöpft wurden. „Ich bin von Natur aus sparsam, vor allem bei Geld, das mir anvertraut wird“, sagt sie und fügt hinzu, dass sie deshalb jeden Antrag sehr genau unter die Lupe nehmen. Doch immer öfter muss sie feststellen, dass die Pandemie die Familien, insbesondere alleinstehende Mütter, an die Grenze der finanziellen Belastbarkeit bringt.

Davon kann auch eine zweifache Mutter berichten, die seit Jahren von Hartz IV lebt. Sie geriet in Not, als der Kühlschrank nicht mehr funktionierte und das Geld nicht mehr reichte, um Kleidung für ihren Sohn zu kaufen. „Der schießt immer weiter in die Höhe“, sagt sie fast entschuldigend. Dass sich der 18-Jährige einmal selbst versorgen könne, erscheine angesichts seiner Entwicklung schwierig. „Aber niemand lässt sein Kind stehen“, sagt sie. Über diese Belastung sprach sie mit Fronia, die daraufhin alle Unterlagen prüfte. Das Ergebnis: Von keiner anderen Seite hätte die Mutter Hilfe erwarten können. Deshalb erhielt sie einen Kühlschrank und Geld, um ihren Sohn einkleiden zu können.

Nothilfefonds entscheidet über Zuschuss nach wenigen Tagen

Denn selbst wenn das Jobcenter einen neuen Kühlschrank bezahlen würde: Sie müsste das Geld von ihrem Regelsatz zurückzahlen. Der liege bei einer alleinstehenden Person bei 446 Euro, bei einer Bedarfsgemeinschaft bei 401 Euro und für junge Menschen unter 25 Jahren bei 357 Euro. „Erhält jemand Geld beispielsweise für den Kauf einer Waschmaschine, darf das Jobcenter die Regelleistung um 10 Prozent kürzen“, sagt die Kirchenkreissozialarbeiterin und betont, dass Armut derzeit sichtbar krank mache.

Wenn sie oder ihre Kolleginnen und Kollegen in einer Beratung einen Ratsuchenden treffen, der akut eine finanzielle Hilfe braucht, dann kann er oder sie innerhalb weniger Tage mit einem Ergebnis rechnen. „Darin liegt die Besonderheit des Fonds, der dank der schnellen Abstimmung sofort eingreifen kann“, sagt Nebel. Sie und ihre Mitstreiter vom Beirat, zu dem auch Superintendentin Sabine Preuschoff gehören, wollen angesichts der steigenden Nachfrage nun nach Wegen suchen, mehr Spenden zu akquirieren. Denn, ahnt Fronia, noch seien die finanziellen Folgen der Pandemie für Menschen nicht absehbar, beispielsweise in Kurzarbeit oder nach dem Verlust eines Minijobs.

Weitere Informationen gibt es nach einer E-Mail an nothilfefonds@kirchenkreis-burgdorf.de sowie unter Telefon (05136) 88890.

Von Antje Bismark