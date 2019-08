Hülptingsen

Der Fahrer eines Ford hatte sein Fahrzeug am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf dem Grünstreifen vor den Wohnhäusern an der Straße Vor den Höfen abgestellt. Als er um 22.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am Außenspiegel auf der Beifahrerseite fest. Die Polizei vermutet, dass den Schaden ein Autofahrer im Vorbeifahren angerichtet hat. Der habe sich dann aber aus dem Staub gemacht, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Die Ermittler hoffen, dass das womöglich ein Zeuge beobachtet hat und bittet gegebenenfalls um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege