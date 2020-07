Burgdorf

Der Sozialdemokrat Rudolf Alker (69) aus Ehlershausen will im nächsten Jahr aus der Regionsversammlung ausscheiden und sich politisch aufs Altenteil begeben. Zur Kommunalwahl 2021 will er nicht mehr antreten. Das hat er nach eigenen Angaben am Montag dem Vorstand seiner Partei im Ortsverein Burgdorf eröffnet.

Mit seiner Ankündigung habe er den Vorstand überrascht, sagte Alker. Gleichwohl habe sich schon am Montag ein möglicher Bewerber um seine Nachfolge gefunden. Der Südstadt-Pastor Matthias Paul – Ratsherr, Vizebürgermeister und Ex-Bürgermeisterkandidat – habe seinen Hut sogleich in den Ring geworfen und sein Interesse an dem frei werdenden Regionsmandat bekundet, berichtet Alker, der dies als Schriftführer im Vorstand via Protokoll inzwischen auch an alle SPD-Mitglieder kommunizierte.

Anzeige

Alker : „50 Jahre politische Leben sind genug“

Alker, beruflich zuletzt IGS-Schulleiter in Burgdorf, verabschiedete sich im Januar 2019 in den Ruhestand. Der 69-Jährige zählt zu den kommunalpolitischen Urgesteinen der SPD, in der er zu Zeiten Willy Brandts Anfang der 1970-er-Jahre. 1979 trat er wieder aus – aus Protest gegen den Nato-Doppelbeschluss. Er schloss sich den Grünen an, für die er in den 1980-er-Jahren bis 1994 zwei Wahlperioden lang dem Kreistag angehörte und zeitweise sogar Vize-Landrat war.

Weitere HAZ+ Artikel

Interne Querelen bei den Grünen sorgten für Alkers Rückkehr zur SPD, angeworben vom langjährigen Ortsvereinsvorsitzenden und heutigen Europaabgeordneten Bernd Lange. Von 1996 bis 2011 nahm er für die SPD ein Mandat im Rat der Stadt wahr. Seit 2006 sitzt Alker in der Regionsversammlung. „50 Jahre politisches Leben sind genug“, begründet Alker jetzt seinen Rückzug. Mit den Neubaubeschlüssen für die IGS und die Förderschule am Wasserwerk, an denen er im einen Fall im Hintergrund, im anderen Fall aktiv mitwirkte, habe er wichtige politische Ziele erreicht.

Kinder- und Jugendschutz bildet Arbeitsschwerpunkt

Bis zur Kommunalwahl im nächsten Jahr will sich der Regionspolitiker, dessen Partei in der Regionsversammlung mit der CDU koaliert, des Themas Kinder- und Jugendschutz verstärkt annehmen: „Da wollen wir einen Schwerpunkt unserer Arbeit setzen und sehen, was wir mit Blick auf Gewalt gegen Kinder zu deren Schutz tun können.“

Paul hat indessen gute Chancen, Alker als Mandatsträger in der Regionsversammlung zu beerben. Unter den SPD-Ortsvereinen im von den Kommunen Burgdorf, Lehrte und Uetze gebildeten Wahlkreis rotiert der erste Listenplatz. 2021 hat der Ortsverein Burgdorf Zugriff auf Platz eins, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Mandat sichert.

Von Joachim Dege