Burgdorf

„Wir schwitzen für einen guten Zweck“ – unter diesem Motto haben sich jetzt die Lehrer der Tanzschule von Imke und Berko Meyer versteigern lassen. Beim Weihnachtsball in den Räumen an der Braunschweiger Straße konnten die 170 Gäste gegen ein Gebot von mindestens 10 Euro einen Tanz mit dem Lehrer ihrer Wahl ersteigern. Mit Erfolg: Das Unternehmen überweist nun 2000 Euro an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hannover.

Den Kontakt zu der Einrichtung, die von Heike Radon-von Holsten und Sylke Schröder koordiniert wird, hält Ulrike Poll aus Burgdorf als ehrenamtliche Sprecherin. „Wir kennen uns schon seit Jahren“, sagt Imke Meyer. Sie habe mit ihrem Mann überlegt, wie sie eine Spendenaktion gestalten könnten. „Und dann hatten wir die Idee, die Tanzlehrer zu versteigern und den Erlös dann zu spenden.“ Die Mitarbeiter hätten die Aktion mit großer Begeisterung aufgenommen und sich daran beteiligt. Zudem hätten sich an diesem Abend ganz neue Gesprächsthemen ergeben, weil das Thema viele interessiert habe.

Lesen Sie dazu auch: So arbeiten Ehrenamtliche im Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst.

Beim Ball der Tanzschule von Imke und Berko Meyer feiern 170 Gäste – und zeigen sich großzügig. privat

Spende dient der Ausbildung von Ehrenamtlichen

Ob Langsamer Walzer, Foxtrott oder Cha-Cha-Cha: Die Ballgäste wählten ihren Tanz, ihren Lehrer und gaben großzügig ihre Spende ab. „Eigentlich hatten wir damit gehofft, einen knapp vierstelligen Betrag einnehmen zu können“, sagt Imke Meyer. Nach ihren Angaben kamen beim Ball 1240 Euro zusammen, im Anschluss spendeten Tanzschüler weitere 240 Euro – nun stocken Meyers auf 2000 Euro auf. „Ich habe großen Respekt davor, dass sich Ehrenamtliche freiwillig mit dem Thema Tod bei Kindern beschäftigen“, sagt Imke Meyer.

Weil der Hospizdienst zum einen neue Begleiter ausbilde und Erfahrene zusätzlich schule, benötige die Institution auch regelmäßig Spenden, sagt Poll. Ihren Angaben zufolge nutzt der Dienst einen Teil der Spende für diese Qualifizierungen, ein weiterer soll zweckgebunden für eine Anschaffung ausgegeben werden. „Wir werden im neuen Jahr schauen, was wir benötigen und das mit den Spendern absprechen“, kündigt sie an.

Weitere Informationen erhalten Interessierte nach einer E-Mail an hannover@deutscher-kinderhospizverein.de oder unter Telefon (0511) 38884597.

Von Antje Bismark