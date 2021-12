Uetze/Burgdorf

Hat ein 31-Jähriger das Haus seiner Eltern als Bunker und Drogenumschlagplatz genutzt? Oder hat sein Stiefvater mehrere hundert Ecstasy-Tabletten, Amphetamine sowie Marihuana in einem Bettkasten versteckt, um den Uetzer ins Gefängnis zu bringen? Diese Frage musste jetzt das Schöffengericht unter Vorsitz von Stephanie Rohe in einer mehrstündigen Verhandlung klären.

Unbestritten ist, dass der 52-jährige Stiefvater – der seit Jahren nicht mehr im Haus seiner Ehefrau und seiner Töchter wohnt – am 5. Juni ins Wohnhaus in Uetze ging, das ehemalige Zimmer des Stiefsohnes aufsuchte und im Bettkasten, zusammen mit einem an den 31-Jährigen adressierten Brief, die Drogen im Wert von mehreren hundert Euro fand. Der Mann alarmierte die Polizei, die daraufhin nicht nur das Zimmer, sondern anschließend auch die Wohnung des Stiefsohnes in einem anderen Haus durchsuchte. Vor Ort hatte der 52-Jährige noch von einem Streit unter den Geschwistern gesprochen, dem er auf den Grund habe gehen wollen. In der Verhandlung gab er an, dass er Dokumente, darunter seinen Impfausweis, gesucht habe.

Verteidiger plädiert auf Freispruch des Angeklagten

Eher zufällig sei er dabei unter anderem auf die beiden großen und fünf kleinen, bereits portionierten Beutel mit blauen und grünen Tabletten gestoßen – eine Aussage, der Richterin Rohe nur bedingt Glauben schenkte. Vielmehr sagte sie bei der Urteilsverkündung, dass der 52-Jährige bewusst nach Drogen gesucht, diese aber nicht versteckt habe, um dem Stiefsohn zu schaden. Denn diese Version der Geschichte erzählte der 31-Jährige dem Gericht. Demnach besuche er zwar ab und zu seine Mutter in dem Haus, halte sich aber kaum noch in dem Raum auf. Deshalb könne er sich nicht erklären, wie die Ecstasy-Tabletten dorthin kamen und weshalb die Anklagebehörde gegen ihn ermittelt habe. „Das ist mir alles untergejubelt worden“, sagte er.

Dieser Darstellung widersprach eine 26-jährige Polizistin, die bei der späteren Wohnungsdurchsuchung mit dem Uetzer gesprochen hatte. Dabei habe er gesagt, dass der Stiefvater sein Leben ruiniert habe und er keine andere Chance sehe, als seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Drogen zu finanzieren. „Das bezog sich auf eine frühere Verurteilung, nicht auf die aktuelle Situation“, hielt Verteidiger Rüdiger Zach dagegen. Niemand könne zweifelsfrei sagen, dass der 52-Jährige nicht doch die Drogen im Bettkasten deponiert und dann die Polizei gerufen habe. Deshalb plädiere er nach dem Rechtsgrundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ auf Freispruch.

Staatsanwalt fordert Freiheitsstrafe

Von einer Schutzbehauptung indes sprach der Staatsanwalt auch mit Blick auf die Feinwaage und andere Gerätschaften zum Portionieren der Drogen: „Ich gehe fest davon aus, dass ihr Stiefvater die Sachen nicht dort hingelegt hat, denn dann hätte eine kleinere Menge ausgereicht, um ihnen zu schaden“, sagte er und sah den Straftatbestand des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erfüllt. Er forderte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten, in die eine Verurteilung auf Bewährung vom 30. Juni 2021 einfließt.

Dieser Forderung schloss sich das Schöffengericht an: „Alles spricht dafür, dass sie das Zimmer im Haus ihrer Mutter als Bunker genutzt haben“, sagte Amtsrichterin Rohe. Dorthin sei der Angeklagte nach Ermittlungen bei einem früheren Verfahren ausgewichen und habe die Drogen dort für den Verkauf vorbereitet. „Vielleicht hilft der Strafvollzug dabei eine Tagesstruktur zu finden, die im Moment völlig fehlt“, sagte Rohe.

Von Antje Bismark