Burgdorf/Lehrte/Uetze

Die Freien Wähler, die erst im vergangenen Jahr auf Regionsebene eine Kreisvereinigung gegründet haben, wollen mindestens zwei Sitze in der Regionsversammlung erobern, um eine Fraktion bilden zu können. Mit acht Kandidatinnen und Kandidaten zieht die noch junge politische Gruppe im Wahlkreis 9 in die Kommunalwahl am 12. September. Auf den ersten drei Listenplätzen haben die Mitglieder Hans-Hermann Brockmann, Eltzer Ortsbürgermeister und Ratsherr in Uetze, Rüdiger Nijenhof, Ratsherr in Burgdorf, und Beate Lange, stellvertretende Ortsbürgermeisterin in Lehrte-Immensen, gewählt.

Zudem stellen sich zur Wahl: Sandra Grobe aus Hänigsen, Heinrich Bührke aus Schillerslage, Ingo Schmidt aus Ahlten, Burkhard Timm aus Ehlershausen und Stefan Hoffmann aus Uetze.

Lesen Sie auch:Interkommunale Zusammenarbeit: Radweg zwischen Hänigsen und Dachtmissen gefordert

Punkten wollen sie bei den Wählern mit folgenden Themen: Abbau von bürokratischen Hemmnissen, faire Müllgebühren – „wer weniger Müll produziert, soll automatisch weniger zahlen“, Gründung einer Schulbaukasse, um die Kommunen finanziell zu entlasten, Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und mehr Kooperation mit den benachbarten Landkreisen.

Von Anette Wulf-Dettmer