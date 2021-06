Dachtmissen/Uetze/Hildesheim

Im Landgericht Hildesheim wird am Donnerstag, 24. Juni, der Prozess gegen einen 20-Jährigen Uetzer eröffnet, der Ende März 2021 im Burgdorfer Ortsteil Dachtmissen einen Gleichaltrigen mit einem Messer attackiert hat. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und konnte nur mit einer Notoperation gerettet werden.

Angeklagt ist der 20-Jährigen, der zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt war, wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Täter und Opfer – beide aus Uetze – hatten sich nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft am 26. März auf einem Parkplatz am Inselweg in Dachtmissen verabredet, um einen alten Streit zu klären.

Angeklagter sitzt seit März in U-Haft

Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung soll der Angeklagte ein Einhandmesser gezogen und damit mehrfach in Richtung des Oberkörpers und Kopfes seines Kontrahenten gestoßen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 20-Jährigen vor, „tödliche Verletzungen zumindest billigend in Kauf genommen zu haben“. Das Opfer erlitt zwei tiefe Stichverletzungen im Bereich des linken Schulterblatts sowie eine weitere im Kieferbereich und brach stark blutend zusammen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch in derselben Nacht am Inselweg fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Weil der Angeklagte aus Uetze erst 20 Jahre ist, finden die Verhandlungen, für die fünf Tage angesetzt sind, vor der Jugendkammer statt. Sie sind öffentlich.

Von Anette Wulf-Dettmer