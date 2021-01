Hülptingsen/Altmerdingsen

Seit Jahren fordern Anwohner und Politiker aus Hülptingsen und Altmerdingsen gleichermaßen einen Radweg an der Bundesstraße 188, der beide Ortschaften miteinander verbindet. Bislang endet der Radweg von Uetze kommend am Ortsausgang von Altmerdingsen. Nun kündigt Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover, den Planungsbeginn für dieses Jahr an – auch wenn der detaillierte Zeitplan noch nicht steht.

Seinen Angaben zufolge stuft die Region die Verbindung als besonders wichtig für das „ Radwegenetz Alltagsverkehr“ ein und geht bei der Planung und den Baukosten in Vorleistung für den Bund.

Abschnitt soll sechs Millionen Euro kosten

Etwa sechs Millionen Euro soll der acht Kilometer lange Lückenschluss kosten, für den Abelmann den Baustart für 2023 avisiert. Das Geld habe die Region bereits für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 in den Etat eingestellt, sagt Abelmann. Damit die Planung allerdings beginnen könne, müssten die Mitglieder der Regionsversammlung eine entsprechende Vereinbarung mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erst noch freigeben.

Eine erste Beratung und Abstimmung dazu könnte auf der Tagesordnung des Verkehrsausschusses stehen, der am Mittwoch, 21. Januar, tagt. Daran schließt sich nach Aussage Abelmanns eine Abstimmung in der Regionsversammlung, denkbar sei eine Abstimmung Ende Februar.

Von Antje Bismark