Burgdorf/Uetze

Die Sternsinger-Aktion ist für Katholiken und viele andere Menschen eine schöne Tradition zum Jahresauftakt. Wegen der Corona-Pandemie und des Lockdowns findet das Ritual, bei dem üblicherweise Kinder als die Heiligen Drei Könige verkleidet Häuser segnen und Spenden sammeln, unter Einhaltung der Abstandsregeln statt.

Bewohner können ihr Haus selbst mit dem Segen versehen

Zwei Varianten bietet die katholische Gemeinde für Burgdorf, Hänigsen und Uetze an. Variante eins: Ein einzelner Erwachsener aus der Pfarrgemeinde kommt zum Haus und bringt den Segensspruch „christus+mansionem+benedicat“ („Christus segne dieses Haus“) an. Die Besuche sind für Freitag, 8. Januar, zwischen 15 und 18 Uhr, Sonnabend, 9. Januar, zwischen 10 und 12 Uhr und 15 und 18 Uhr sowie Sonntag, 10. Januar, zwischen 15 und 18 Uhr geplant. Variante zwei: Die Bewohner können ihr Haus mithilfe eines Pakets der Gemeinde, welches einen Segensaufkleber enthält, selbst mit dem Segen versehen.

Sternsinger bewerben sich um den KIKA-Award

Interessierte können sich für die Aktion anmelden

Anmeldungen für die kontaktlose Sternsinger-Aktion unter Angabe einer der beiden Möglichkeiten nimmt das Pfarrbüro in Burgdorf bis Dienstag, 22. Dezember, unter der Telefonnummer (0 51 36) 80 92 90 oder per E-Mail an sternsinger@st-nikolaus-burgdorf.de entgegen. Im Vorraum der St.-Nikolaus-Kirche, Im Langen Mühlenfeld 19, können zudem Anmeldezettel noch bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonnabend, 26. Dezember, in die Sternsinger-Box eingeworfen werden.

Die Sternsinger-Aktion steht diesmal unter dem Motto „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Die Spenden sollen Kindern – vornehmlich aus der Ukraine – zugutekommen, die ohne ihre Eltern aufwachsen müssen, weil diese im Ausland arbeiten.

Von Gabriele Gerner