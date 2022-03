Burgdorf/Hänigsen/Uetze

Die Sternsinger der katholischen St.-Nikolaus-Pfarrgemeinde haben rund 9000 Euro gesammelt, wie jetzt Gemeindesprecher Wolfgang Obst mitteilt. Seinen Angaben zufolge spendeten die Burgdorfer 5694 Euro, die Hänigser 885 Euro und die Uetzer 2322 Euro.

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Sternsinger auch dieses Jahr auf Hausbesuche verzichtet, stattdessen verschickte die Kirchengemeinde an all diejenigen, die sich im Pfarrbüro angemeldet hatten, Informationen über das Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Der Brief enthielt zudem einen von Pfarrer Franz Kurth gesegneten Segensspruchaufkleber „christus+mansionem+benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“. bis