Viele Wegbegleiter haben am Freitagvormittag Lutz Philipps, den Ersten Stadtrat und Kämmerer der Stadt Burgdorf, in den Ruhestand verabschiedet. Politiker, Kollegen aus der Burgdorfer Verwaltung und anderen Regionskommunen – darunter Uetzes Erste Gemeinderätin Ursula Tesch, die Philipps zum Abschied herzlich umarmte – sowie Vertreter aus der Wirtschaft und Gesellschaft stellten sich in die Schlange vor dem Schlosssaal, um Philipps an seinem letzten Tag in Burgdorf zu danken und ihre besten Wünsche für den neuen Lebensabschnitt mitzugeben. „Wir waren nicht immer einer Meinung, haben aber immer einen Kompromiss gefunden“, sagte beispielsweise Schillerslages ehemaliger Ortsbürgermeister Manfred Dunker: „Danke für die gute Zusammenarbeit.“

Zum Abschied gibt es eine herzliche Umarmung: Uetzes Erste Gemeinderätin Ursula Tesch und Lutz Philipps. Hinter Tesch steht Sehndes Erste Stadträtin Bettina Conrady, die Philipps ebenfalls umarmt hat. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Festakt mit Reden und Musik

Nach der Gratulationscours zum Ruhestand begann der Redemarathon. Den Auftakt machte Philipps’ Chef, Bürgermeister Alfred Baxmann. Es folgten SPD-Ratsfraktionschef Gerald Hinz, Stadtwerke-Geschäftsführer Rüdiger Funke, Stadtbrandmeister Dennis-Frederik Heuer, Lehrtes Erster Stadtrat Uwe Bee und Personalratsvorsitzender Christoph Engelen. Die Schlussrede war dem frisch gebackenem Pensionär vorbehalten.

Großer Bahnhof im Schloss: Lutz Philipps (hinten Mitte) im Gespräch mit Ernst-August Thieleking. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Michael Kugel übernimmt von Philipps

Die Nachfolge für Philipps, der 39 Jahre in Burgdorfs Stadtverwaltung gearbeitet hat, ist längst geregelt. Stadtrat Michael Kugel übernimmt nahtlos die Aufgaben des Ersten Stadtrats. Der Rat hat ihn schon vor Monaten in dieses Amt gewählt. Kugels Nachfolgerin wird die Hauptamtsleiterin Silke Vierke, die die Ratspolitiker ebenfalls gewählt haben.

Von Anette Wulf-Dettmer