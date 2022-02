Burgdorf/Uetze

Im Bereich Burgdorf sind innerhalb von sieben Tagen zwei Wölfe getötet worden. Der jüngste Fall ereignete sich in der Nähe von Otze auf der Bundesstraße 3. Dort war am Dienstag, 22. Februar, ein junges Weibchen nahe der Anschlussstelle von einem Auto erfasst worden. Im anderen Fall war eine ebenfalls noch nicht erwachsene Wölfin nahe der Einfahrt zum Trimm-Dich-Pfad an der Bundesstraße 188 im Burgdorfer Holz am 15. Februar wohl ebenfalls mit einem Fahrzeug kollidiert.

Nach Auskunft von Wolfsschützer Christian Berge soll dieses Tier nach dem Unfall am 15. Februar aber noch am Leben gewesen sein. Das will er nach eigenen Angaben dank „seiner guten Vernetzung in den Raum Burgdorf“ erfahren haben. Genau wie die Nachricht, dass die ebenfalls junge Wölfin später tot gewesen sei. Er vermutet eine illegale Tötung.

Kadaver der im Bereich Burgdorf getöteten Wölfe werden untersucht

Auf Anfrage teilt dazu das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz mit, dass die genaue Todesursache des Wolfes noch gar nicht feststeht. Aktuell werde der Kadaver im Senckenberg-Forschungsinstituts in Gelnhausen untersucht, berichtet Sprecherin Jorid Meya. Dabei solle auch festgestellt werden, ob es sich bei der jungen Wölfin um ein Tier aus dem Burgdorfer Rudel handele. „Es liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Ergebnis der DNA-Analyse vor.“

Meyas Angaben zufolge wurden seit 2015 vier tote Tieren im Bereich des Burgdorfer Rudels gemeldet und bestätigt – ausgenommen der beiden nun jüngst überfahrenen Wölfe auf der Bundesstraße 188 sowie auf der Bundesstraße 3 bei Otze, wo die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind.

Doch nicht alle anderen vier starben im Straßenverkehr. Nach einer Abschussgenehmigung durch das Landwirtschaftsministerium von Olaf Lies wurde ein Exemplar auch erschossen. Die Verantwortlichen sprechen dann von einer „letalen Entnahme“. Doch genau gegen diese Entscheidung der Landesregierung hatte es erhebliche Proteste samt Demonstration zwischen Befürwortern und Wolfsgegnern gegeben.

Im Burgdorfer Rudel gibt es aktuell wohl vier Junge

Doch wie viele Wölfe leben eigentlich in den weiten Wäldern zwischen Burgdorf, Uetze und Lehrte? „Für das Monitoringjahr 2021/2022 konnte für das Burgdorfer Rudel der Rudelnachweis erbracht und die Reproduktion mit sechs Welpen nachgewiesen werden“, sagt Meya auf Anfrage. Berge spricht indes von nur noch vier Jungtieren samt Eltern. Diese Zahl habe sich am 11. Februar erst ergeben, berichtet der Wolfsschützer von seinen aktuellsten Erkenntnissen.

Das kann das Ministerium mit Verweis auf die Zuständigkeit des sogenannten Fotofallenmonitorings nicht bestätigen oder dementieren. Es verweist auf die dafür zuständige Landesjägerschaft Niedersachsen. Nur so viel: Für genaue Zahlen müsse das Monitoring aufrechterhalten werden.

Wolfsrisse an Nutztieren im Bereich Burgdorf rückläufig?

Ungeachtet des aktuellen Wolfsvorkommens im Burgdorfer Holz haben sich in jüngster Zeit die Risse an Nutztieren gefühlt in diesem Bereich reduziert. „Eine valide Aussage“ könne das Ministerium aktuell aber noch nicht treffen, sagt Meya. „Grundsätzlich ist die Kombination der ergriffenen Maßnahmen aus Herdenschutz und Management der richtige Weg, um Konflikte zwischen Wolf und Nutztier zu minimieren.“

Anders sieht das Berge. Seinen Angaben zufolge hätten sich die Angriffe der Wölfe auf Pferde, Kühe und Schafe im Jahr 2021 massiv verringert. Er verbucht das als einen ausschließlichen Erfolg des aktiven Herdenschutzes mittels Zäunen. „Bessere Schutzzäune zeigen Wirkung“, betont Berge mit Blick auf die in Niedersachsen deutlich zurückgegangenen Wolfsrisse. So seien 166 Übergriffe bekannt, bei denen 595 Tiere durch Wölfe zu Schaden gekommen waren. Im Vorjahr waren es 37 Prozent mehr. Genauer gesagt wurden bei 263 Attacken durch die „Grauhunde“ 1477 Weidetiere getötet oder schwer verletzt.

Acht Wolfsrudel gibt es um die Region Hannover Wie viele Wölfe gibt es eigentlich rund um die Region Hannover? Mit dieser Frage befasst sich auch das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Auf Anfrage berichtet Sprecherin Jorid Meya von mehreren Populationen in der Region sowie den benachbarten Landkreisen Celle, Gifhorn, Peine, Nienburg und Heidekreis. Ihren Angaben zufolge habe das Monitoring der zuständigen Landesjägerschaft Niedersachsen (LJN) ergeben, dass es außer dem Burgdorfer Bestand auch in Wietze, in Rehburg, Rodewald, Ostenholzer Moor, Walle, Lachendorf und Ringelah entsprechende Rudel gebe. Diese hätten laut Monitoringbericht zwischen einem und sieben Welpen großgezogen.

Für ihn sei die Formulierung des zuständigen Landwirtschaftsministeriums, nur eine Kombination von Herdenschutz und Management sei erfolgversprechend, „Unsinn“. Denn mit Management seien Abschüsse gemeint, berichtet Berge. „Alle bisher sechs abgeschossenen Wölfe waren in keiner Weise negativ aufgefallen“, betont der ehemalige Wedemärker, der heute in Buchholz an der Aller lebt. Die allein in Niedersachsen getöteten Grauhunde hätten weder Weidetiere gerissen, „mit Hunden gespielt oder Menschen erschreckt“.

Von Sven Warnecke