Uetze

„Man schlägt sich durch“, sagt Elke Kuchta, Inhaberin des Modegeschäftes Laufsteg in Uetze, auf die Frage, wie sie in der Corona-Krise über die Runden kommt. Das Verkaufen mit Termin und negativem Test bewirbt sie jetzt in den sozialen Netzwerken. Auf die Resonanz von ihren Kundinnen und Kunden sei sie gespannt: „In weiser Voraussicht habe ich weniger Ware bestellt, aber das, was da ist, muss weg.“ 

Seit Ende April dürfen alle Einzelhändler mit ihren Kunden und Kundinnen, die einen negativen Schnelltest vorweisen müssen, einen Shoppingtermin vereinbaren und sie direkt im Geschäft beraten. Zuvor durften in der Region Hannover nur Lebensmittelanbieter, Drogerien, Apotheken und Gartenmärkten ihre Läden öffnen. Die Click and Meet-Termine können in den meisten Uetzer Geschäften online oder telefonisch vereinbart werden.

In ihren Whatsapp-Stories hat Kuchta schon vor der neuen Click & Meet-Regelung regelmäßig ihre Ware beworben und telefonisch Bestellungen entgegengenommen. Das habe dank ihrer Stammkunden gut funktioniert, auch wenn diese nicht in den Laden durften.

Viele Stammkunden halten Elke Kuchta und ihrem kleinen Modeladen in der Corona-Pandemie die Treue. Quelle: privat

„In dieser Situation hat niemand ein freudiges Gesicht“

Auch Elektro Schmidt kann sich auf seine vielen Stammkunden verlassen, die weiterhin mit Anfragen auf ihn zukämen, berichtet Geschäftsführer Ernst Schmidt. „Das Ladengeschäft ist zu, aber wir nehmen Aufträge im Kundendienst und der Werkstatt an.“ Trotzdem gehe es ihm wie den meisten Einzelhändlerinnen- und Einzelhändlern. „In dieser Situation hat niemand ein freudiges Gesicht“, sagt der erste Vorsitzende der Werbegemeinschaft Uetzer Ring. Einige wenige hätten bisher von der Krise profitiert, der Rest müsse kämpfen. Zu der Situation der einzelnen Uetzer Geschäftsleute könne er sich jedoch nicht äußern.

„Wir haben für die Politik einen anderen Stellenwert“

Größere Sorgen macht sich Charleen Dieckhoff vom Kosmetikstudio Charleen. 2019 hat sie sich mit ihrem Studio selbstständig gemacht. Die Corona-Pandemie fiel genau in die Zeit, in der sie sich eigentlich einen Kundenstamm aufgebaut hätte: „Immer wenn man sich gerade näher kennenlernte und die Sympathie wuchs, musste ich wieder schließen“, sagt sie.

Aktuell dürfe sie ausschließlich kosmetische Fußpflege anbieten. Alle anderen Dienstleistungen wie Massagen und Gesichtsbehandlungen dürfe sie erst ab einem Inzidenzwert von unter 100 wieder durchführen. „Wir haben für die Politik einen anderen Stellenwert als Friseure – wir machen nichts Lebensnotwendiges“, sagt die Kosmetikerin mit hörbarem Frust. Ihre Corona-Hilfen habe sie zwar inzwischen ausgezahlt bekommen, trotzdem sei ihr Erspartes fast aufgebraucht.

Von Leona Passgang