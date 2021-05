Uetze

„Die Erzieherinnen und Erzieher freuen sich, ab Montag endlich wieder alle Kinder sehen zu können“, sagt Tamara Möller, Teamleiterin Kita, Familie und Senioren in der Gemeinde Uetze. Sie habe von vielen Eltern die Rückmeldung erhalten, dass sie ihr Kind bringen werden. Die gesunkene Corona-Inzidenz in der Region Hannover macht es möglich, dass die Kindertagesstätten ab 10. Mai öffnen dürfen, wenn auch vorerst im eingeschränkten Regelbetrieb.

Eingeschränkt heißt laut Möller, dass es feste Gruppen geben wird, die sich nicht mischen dürfen und denen feste Spielbereiche sowie Betreuerinnen und Betreuer zu geordnet sind. „Es wird deshalb vorerst keine gruppenübergreifende Angebote geben. Zudem können Früh- und Spätdienst nur sehr eingeschränkt angeboten werden“, erläutert Möller. Doch alles andere werde erlaubt sein, auch das gruppenweise Toben im Bewegungsraum. „Vor allem werden die Kinder viel draußen spielen.“

Eltern dürfen die Kitas weiterhin nicht betreten. „Die Kinder werden in Begrüßungszonen in Empfang genommen“, kündigt Möller an. Es werde darauf geachtet, dass sich die Kinder und Eltern der unterschiedlichen Gruppen nicht begegnen.

Lolli-Tests gibt es erst ab 17. Mai

Auch in den Gruppenräumen und auf den Außengeländen ist alles vorbereitet für die Kleinen – nur Schnelltests gibt es vorerst nicht. Die Teamleiterin rechnet damit, dass „die Vorbereitungen des Landes für das regelmäßige Testen in den Kitas noch vier bis acht Wochen dauern“. Diese Zeit will die Gemeinde Uetze überbrücken und hat deshalb selbst Lolli-Tests besorgt. „Damit es für alle sicherer wird.“ Die kindgerechten Tests sollen ab Montag, 17. Mai, zum Einsatz kommen. Dann können alle Kinder ab dem Alter von drei Jahren zweimal die Woche getestet werden. „Eine Testpflicht gibt es aber nicht“, sagt Möller.

„Die sehr kurzfristige Öffnung der Kitas stellt uns vor große Schwierigkeiten. Denn ganz schnell 1000 Tests pro Woche zu besorgen, ist ein logistisches Problem“, berichtet sie. In der Corona-Pandemie mit den ständig sich ändernden Vorgabe habe sie sowieso das Gefühl, nur hinterherzulaufen.

Trotzdem freuten sich alle, dass es endlich wieder losgeht. Denn seit Januar durfte nur etwa die Hälfte der Kinder in die Kitas kommen. „Unser Dilemma war, dass fast alle die Bedingungen für die Notbetreuung erfüllen“, berichtet Möller. „Es war eine extreme Belastung für die Erzieherinnen und Erzieher, zu entscheiden, wer kommen darf und wer nicht.“

Teamleiterin dankt Eltern für große Flexibilität

Die Eltern hätten eine große Flexibilität gezeigt. Viele seien bereit gewesen, ihr Kind trotz Homeoffice zu Hause zu betreuen. Eltern, die beide in Vollzeit arbeiten, hätten ihre Schichten getauscht, damit sie sich im Wechsel um ihre Kinder kümmern können. Geholfen habe auch, dass sich Eltern die wenigen Notbetreuungsplätze geteilt hätten, indem sie ihre Kinder nur tageweise gebracht hätten. „Doch nach vier Monaten ist die Kraft der Eltern erschöpft“, sagt Möller. Und die Geduld der Kinder auch, viele hätten angerufen und gefragt: „Wann ist es vorbei, wann kann ich meinen Freund wiedersehen?“

