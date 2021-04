Uetze

In der Kita im Familienhaus Uetze und bei den Auezwergen in Obershagen ist am Montag wegen des Auftretens von Corona-Infektionen jeweils eine Notbetreuungsgruppe geschlossen worden. In Obershagen hat das Gesundheitsamt die Schließung bis zum 30. April angeordnet und im Familienhaus bis Freitag, 23. April.

Übers Wochenende ist die Zahl der Neuinfektionen in Uetze um zwölf auf aktuell 44 Corona-Fälle gestiegen. Seit Pandemiebeginn infizierten sich insgesamt 627 Uetzerinnen und Uetzer mit dem Virus. Die Inzidenz lag am Montag bei 126,4 (Freitag: 111,8).

Notbetreuung läuft trotz Corona-Impfung weiter

Am Montag und Dienstag, 19. und 20. April, erhalten impfwillige Erzieherinnen, Erzieher, Tagesmütter und -väter sowie Grundschullehrkräfte ihre erste Impfdosis. Die Notbetreuung in den Kitas läuft aber weiter. „Wir haben die Eltern informiert, dass kurzfristig Kita-Gruppen schließen könnten wegen möglicher Impfnachwirkungen“, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz.

400 bis 450 Kinder werden zurzeit in den Notgruppen der Uetzer Kindertagesstätten betreut. Das sind etwa 50 Prozent aller Kita-Kinder. Zum Teil kommen die Mädchen und Jungen jedoch nur tageweise in die Einrichtungen.

In der Region Hannover hat die Zahl der Corona-Fälle übers Wochenende stark zugenommen. Das Landesgesundheitsamt meldet am Montag einen regionsweiten Inzidenzwert von 150 (Freitag: 135,8). Es gibt nur noch sieben Kommunen mit einem Wert unter 100, dafür aber vier mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200. Dazu gehört Uetzes Nachbarstadt Lehrte mit 202,1 (Freitag: 171). Das Gesundheitsamt der Region meldet für die Stadt 35 Neuinfektionen, ein Teil davon ist auf einen Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim zurückzuführen. In Burgdorf liegt die Inzidenz am Montag bei 149,1 (107,9), zwölf Burgdorferinnen und Burgdorfer sind seit Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden.

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, meldet das Landesgesundheitsamt am Montag folgende Inzidenzwerte: für Celle 119,5 (Freitag: 134,6), für Gifhorn 123,5 (146,2) und für Peine 198,8 (186,2). Landesweit liegt die Inzidenz nach dem Wochenende bei 127,3 (125,6). Nur noch zwölf von 45 Landkreisen liegen unter dem Schwellenwert von 100. Hotspot Niedersachsens bleibt Salzgitter mit einem Inzidenzwert von 313,5 (369,2).

Von Anette Wulf-Dettmer