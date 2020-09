Uetze

Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang der auf das Coronavirus positiv getesteten Menschen in Uetze ist die Zahl der Infizierten seit Dienstag (32 Fälle) mit Stand von Mittwochmittag auf 47 in die Höhe geschnellt. Die Anfrage an die Region Hannover, was die Ursache für diesen Anstieg ist, läuft.

Auch die Gemeinde Uetze ist über diese Entwicklung erschrocken und hat ebenfalls Auskunft über den Infektionsherd von der Region verlangt. „Bislang hatte die Gemeinde nur die Information, dass alle aktuellen Corona-Fälle aus dem Umfeld des Uetzer Senioren- und Pflegeheims Am Storchennest stammen“, sagt die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch. Ob auch die 15 neuen Fälle daher rühren, wisse sie nicht.

Anzeige

Schulklassen werden erst Donnerstag getestet

Feststeht auf jeden Fall: In der Kita Buddelkiste, die am 7. September wegen eines positiv getesteten Kindes geschlossen worden war, sind die Testergebnisse aller anderen Kinder und der Mitarbeiter negativ. Die Schulklassen im Uetzer Gymnasium und in der Grundschule, die jeweils wegen eines infizierten Schülers am 14. September nach Hause geschickt worden waren, sind bis dato noch nicht getestet worden. Das soll erst am Donnerstag, 17. September, für beide Schulklassen direkt in Uetze passieren.

Weitere HAZ+ Artikel

Weitere Informationen zum Corona-Geschehen in der 20.600-Einwohner-Gemeinde lesen Sie hier im Laufe Nachmittags.

Von Anette Wulf-Dettmer