Uetze/Hänigsen

In der Kita Storchennest in Hänigsen gibt es eine Corona-Infektion. Die Gemeinde Uetze hat die Gruppe, in der das Kind betreut wurde, geschlossen. Für alle anderen Kinder der Einrichtung läuft der Betrieb weiter, wobei die Kita eine gruppenübergreifende Betreuung hat. Eltern haben die Wahl, ob sie ihre Kinder bringen oder zu Hause lassen. Informiert wurden die Eltern der Hänigser Kita am Montagmorgen durch einen Aushang an der Eingangstür.

Hotline des Gesundheitsamts offenbar überlastet

Das kritisiert ein betroffener Familienvater. Vor allem die Schwierigkeit, schnell Informationen zu bekommen, wie es in der Kita weitergeht und was die Familien zu Hause beachten müssen, ist in seinen Augen ein Problem. Erst nach zehn Versuchen und mindestens 30 Minuten in der Warteschleife sei er am Montag beim Gesundheitsamt durchgekommen. „Freundlich und kompetent wurde ich dort über die eventuell eintretenden Maßnahmen informiert. Jedoch konnte mir niemand sagen, ob sich schon jemand des Falls angenommen hat. Meine beiden Kinder waren noch nicht im System.“ Es erschließe sich ihm nicht, wieso es 18 Monate nach Beginn der Pandemie immer noch Tage dauert, bis Informationen ausgetauscht werden. „Wie sollen so Infektionsketten gebrochen werden?“, fragt er.

Verwundert sei er, dass der Kita-Leitung nur dieselben Kommunikationswege zum Gesundheitsamt Hannover bereitstünden, wie sie auch jeder andere Bürger habe. Er frage sich, warum es keinen heißen Draht gäbe, damit die Kita-Leitung, die Verantwortung für mehr als 100 Kinder und ihre Familien trüge, schnell Maßnahmen ergreifen können. „Sie muss eine Mail schreiben und/oder versuchen, stundenlang in der Hotline durchzukommen“, schreibt der Familienvater in einer Mail an die Redaktion.

Gemeinde: Eltern für Betreuung verantwortlich

Am Freitag gab es laut Erster Gemeinderätin Ursula Tesch acht Schnelltest-Positivmeldungen in Uetzer Kitas. Nur eine, die im Storchennest, wurde durch einen PCR-Test bestätigt. Davon habe die Kita-Leitung am Wochenende erfahren. „Am Montag um 6 Uhr hat die Leiterin dann den Hinweis an die Eingangstür der Kita gehängt“, berichtet Tesch. Es gebe in der Gemeinde auch einen E-Mail-Verteiler mit den Eltern. „Aber in diesem Fall hat sich die Kita-Leitung für den Aushang entschieden.“

Nach der neuen Corona-Verordnung kann der Träger der Kitas und Schulen Sofortmaßnahmen einleiten. „Wir haben uns entschlossen, die direkte Gruppe zu schließen“, erklärt Tesch. Grundsätzlich gelte, „die Verantwortung für die Betreuung der Kinder verbleibt bei den Eltern“. Dann müsse man die Eltern aber auch schneller und umfassender informieren, wie es in der Kita weitergehe, ob noch mehr Kinder in Quarantäne oder sich testen lassen müssten, fordert der Hänigser Familienvater, der bis Mittwochmittag noch keine Rückmeldung vom Gesundheitsamt oder der Kita-Leitung hatte.

„So wie es jetzt läuft, wird wieder alles auf den Schultern der Eltern abgeladen. Die Prioritäten im Gesundheitsamt werden an den falschen Stellen gesetzt“, kritisiert er. Der Hänigser betreut seine drei- und fünfjährigen Kinder seit Montag zu Hause. Damit das funktioniert, arbeite seine Frau vormittags und er nachmittags und abends beide, schildert er den Corona-Alltag in seiner Familie.

Region: Quarantäneanordnung ist automatisiert

Auch Tesch berichtet von großen Schwierigkeiten, das Gesundheitsamt zu erreichen. Dazu erklärt Regionssprecher Christoph Borschel: „Kitas und Schulen haben eine eigens für sie eingerichtete E-Mail-Adresse, an die sie sich wenden können. Diese Mails werden schnellstmöglich beantwortet.“ Die aktuell hohe Zahl an zu bearbeitenden Fällen führe jedoch dazu, dass beispielsweise persönliche Anrufe nicht immer tagesaktuell getätigt werden können, räumt er ein. „Die Quarantäneanordnungen jedoch gehen unverzüglich und automatisiert in die Post.“ Zudem seien im Gesundheitsamt in den vergangenen Wochen neue Strukturen erarbeitet worden, in denen flexibel auf tagesaktuelle Herausforderungen reagiert werden kann. Aktuell liege die Priorität auf der Bearbeitung von Covid-Fällen bei jungen Menschen.

„Wenn ein positives PCR-Ergebnis dem Gesundheitsamt vom Labor gemeldet wird, nimmt das Gesundheitsamt entsprechend Kontakt mit der Familie auf und verschickt den Quarantänebescheid“, erläutert der Regionssprecher das Vorgehen nach der neuen Corona-Verordnung. „In Quarantäne muss grundsätzlich der positiv auf Covid-19 getestete Mensch. Die entsprechenden Kontaktpersonen müssen nur in Quarantäne, wenn sie über keinen vollständigen Impfschutz verfügen. Ein PCR-Test für Kontaktpersonen ist nicht notwendig. Wenn allerdings vorherige Kontaktpersonen Symptome entwickeln, ist die Situation neu zu bewerten.“

„Jetzt geht es darum, mit dem Virus zu leben“

Die neue Vorgehensweise ist gewöhnungsbedürftig. „Bislang ist es ums Eindämmen des Virus gegangen, jetzt geht es darum, mit dem Virus zu leben“, sagt Tesch. „Es kann ein heißer Herbst werden, weil wir uns durch die neuen Maßnahmen hangeln müssen. Wir wissen ja noch nicht, wie die 3-G-Regel wirkt.“ Um das Infektionsgeschehen im Blick zu behalten, appelliere die Gemeinde an die Eltern, weiterhin ihre Kinder regelmäßig zu testen. Dreimal in der Woche werden die Lollitests in den Kitas gemacht, auch wenn „diese nicht ganz zuverlässig“ seien.

Von Anette Wulf-Dettmer