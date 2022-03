Uetze

Die Inzidenzzahlen schießen in der Region Hannover aktuell in die Höhe – auch in der Gemeinde Uetze. Mit Stand Freitag, 25. März, sind 870 Menschen an Covid-19 erkrankt. Der Inzidenzwert lag an diesem Tag bei 2420,2. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in der Kommune 4275 Personen angesteckt, 20 sind an den Folgen gestorben.

Im Kampf gegen die Infektion können sich auch in der kommenden Woche Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren ohne vorherige Anmeldung in Uetze gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Team des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) verabreicht im Dorftreff an der Mittelstraße 2 in Hängisen die Vakzine von Biontech/Pfizer vor allem für Menschen unter 30 Jahren sowie für Schwangere und Stillende. Moderna erhalten vorwiegend Ältere. Die nächsten Termine sind für Donnerstag und Freitag, 31. März und 1. April, jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Impfstation geplant. Erstmals wird am Donnerstag auch der Wirkstoff Novavax gespritzt.

Diese Dokumente müssen Impfwillige mitzubringen

Erwachsene, die das Impfzentrum aufsuchen, benötigen einen Personalausweis und – wenn vorhanden – den Impfausweis. Jeder und jede Impfwillige muss beim Warten und im Impfzentrum eine FFP2-Maske tragen. Kinder müssen in Begleitung ihrer Eltern kommen und sollten ebenfalls ihren Impfausweis mitbringen.

Um die Wartezeit zu verkürzen, sollte das Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoffen sowie der Anamnesebogen ausgefüllt und ausgedruckt zum Termin mitgebracht werden. Die Dokumente können heruntergeladen werden auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts, www.rki.de. Das Gesundheitsamt der Region Hannover weist zudem darauf hin, dass über das eigene Angebot hinaus zahlreiche Arztpraxen und einige Apotheken Impfungen vornehmen.