Uetze

Regionsweit nimmt die Gemeinde Uetze seit dieser Woche den Spitzenwert bei den Coronavirus-Infektionen ein: 45 Einwohner sind – Stand Freitag – an Covid-19 erkrankt. Und während Auswärtige eher skeptisch reagieren, wenn der Ortsname Uetze fällt, bleiben die Einheimischen gelassen. Wir haben uns in der Gemeinde umgehört.

Der Gemeindebrandmeister setzt überörtliche Ausbildung aus

Tobias Jacob, Tankstellen-Pächter und Gemeindebrandmeister, sieht die Infektion lokal auf das Altenheim begrenzt. Quelle: Antje Bismark

Tankstellenbetreiber Tobias Jacob spricht seinen Kunden ein großes Lob aus. „Corona spielt in unserem Ablauf keine Rolle mehr, die Leute haben sich schon gut daran gewöhnt“, sagt er und fügt hinzu, dass es kaum Maskenvergesser gebe. „Wenn jemand keine Maske dabei hat, haben wir, im Gegensatz, zum Einzelhandel ein Problem, denn in der Regel haben die Fahrer ihren Wagen ja schon vollgetankt.“

Grundsätzlich spiele auch die steigende Infektionszahl in der Gemeinde kaum eine Rolle – obwohl Kunden aus Dachtmissen oder aus Wathlingen und damit aus angrenzenden Orten kämen. Gleichwohl habe er gedanklich schon einen Plan aufgestellt, wie er den Familienbetrieb mit acht Mitarbeitern organisiert, falls beispielsweise sein Sohn als Grundschüler in Quarantäne müsste.

Jacob ist als Gemeindebrandmeister zudem für die Feuerwehren in allen Ortschaften verantwortlich und hat in dieser Funktion eine erste Konsequenz gezogen. „Ab sofort entfällt die überörtliche Ausbildung von Feuerwehren aus mehreren Ortsteilen“, sagt er und bezeichnet die Corona-Situation als händelbar. „Letztlich ist es offenbar eine räumlich begrenzte Infektion im Pflegeheim.“

Die Turntrainerin setzt auf Vorsicht und Open-Air-Training

Viviann Höbbel verlegt das Training der Flips ins Freie - um die Infektionsgefahr zu verringern. Quelle: Antje Bismark

Trainerin Viviann Höbbel lässt an diesem Nachmittag die Flips, die zehn- bis 13-jährigen Turnerinnen vom VfL Uetze, erst einige Runden auf dem Sportplatz drehen – zum Aufwärmen. Denn wegen der ansteigenden Infektionszahlen hat die Sparte ihre Übungsstunden wieder ins Freie verlegt. „Nach dem fünfmonatigen Shutdown haben wir auch erst einmal draußen trainiert“, sagt die angehende Industriekauffrau. Es folgte das Training in der Halle, bis zum Beginn dieser Woche.

„Beim Bodenturnen in der Halle können wir den Abstand nicht einhalten, wenn wir die Turnerinnen zum Beispiel halten müssen“, sagt Höbbel, die ihr Programm umgestellt hat. So entfallen alle Partnerübungen, stattdessen setzt sie verstärkt auf Dehnung und Krafttraining – und hofft mit den Teilnehmerinnen, dass es keinen zweiten Shutdown gibt. „Alle sind so hoch motiviert, wie ich es lange nicht erlebt habe“, sagt die Uetzerin und fügt hinzu, dass den Kindern in der Pandemie der Alltag ein stückweit genommen werde. Mit dem Training kehre nun ein Teil davon zurück. Deshalb gebe es weder Diskussionen über den Sinn der Maßnahmen noch Verstöße dagegen. „Uns geht es um die Sicherheit, denn niemand möchte für weitere Infektionen verantwortlich sein.“

Der Imker verkauft ohne Corona-Debatten auf dem Wochenmarkt

Dieter Adomeit beobachtet kein geändertes Kaufverhalten der Kunden auf dem Wochenmarkt. Quelle: Antje Bismark

Imker und Wochenmarkthändler Dieter Adomeit verkauft seit mehr als drei Jahrzehnten seine Produkte am Hindenburgplatz – und daran ändere auch Corona nichts, sagt er. „Die meisten der Leute hier sind Stammkunden aus Uetze, Burgdorf und dem Landkreis Celle." Die vielen Neuinfektionen in der Gemeinde seien kein Gesprächsthema an seinem Stand, und glücklicherweise schreckten sie auch keine Käufer ab. „Ich merke nicht, dass jetzt weniger kommen“, sagt Adomeit, bei dem vor allem der Rapshonig gefragt ist.

Die Geschäftsfrau lobt die Disziplin der Kunden

Ellen Schmidt wünscht sich, dass die Kunden auf Abstand und Hygiene achten. Quelle: Antje Bismark

Händlerin Ellen Schmidt verfolgt jeden Tag die Infektionszahlen. „Am Mittwoch haben wir uns wohl alle erschrocken, als wir den Anstieg gesehen haben“, sagt sie und setzt umso mehr auf Abstand und Hygiene. Denn: „Einen zweiten wochenlangen Shutdown würden die Geschäftsleute nicht verkraften“, ist sie überzeugt. Deshalb achte sie noch stärker darauf, dass die Kunden ihre Maske richtig tragen und dass bei einem größeren Andrang einige Käufer vor der Tür warten. „Wir haben extra Stühle draußen aufgestellt“, sagt sie.

Zugleich lobt sie die Uetzer und die Auswärtigen, die zum großen Teil die Regeln einhielten. Verstärkten Gesprächsbedarf über die Infektionszahlen in der Gemeinde oder eine wachsende Kaufzurückhaltung hat sie nicht beobachtet. „Den meisten ist bewusst, dass es ein lokaler Ausbruch im Altenheim ist“, sagt Schmidt und sieht die Gemeinde und Händlerschaft deutlich besser aufgestellt als zu Beginn der Pandemie im März.

Die Sozialpädagogin arbeitet während der Quarantäne im Homeoffice

Lana Dahlgrün hofft auf ein negatives Testergebnis – die Sozialpädagogin befindet sich seit Dienstag in Quarantäne. Quelle: privat

Sozialpädagogin Lana Dahlgrün befindet sich seit Dienstag in Quarantäne. Die ausgebildete Turntrainerin hatte zuvor bei einem Kurs am Gymnasium jene Schülerin unterrichtet, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. „Die Nachricht, dass ich zur Kontaktgruppe 1 gehöre, kam für mich völlig überraschend“, sagt Dahlgrün, die an einer Schule im Landkreis Celle arbeitet und nun vom Homeoffice aus ihre Arbeit managt.

Gleichwohl sei sie hoffnungsvoll, dass der am Donnerstag durchgeführte Test zu einem negativen Ergebnis kommt. „Ich hoffe, dass ich ab Anfang nächster Woche wieder arbeiten kann“, sagt sie und fügt hinzu, dass sie ihren Kollegen regelmäßig das Update schicke. Denn bei einer Infektion müssten dann an der Schule die Kontaktpersonen ermittelt werden.

Das Team vom Bürgerbüro warnt vor zu viel Gewohnheit

Anke Wiebe (von links), Heike Brandes und Marc Bardawitz aus dem Bürgerbüro wünschen sich, dass sich die Besucher weiterhin vorsichtig verhalten. Quelle: Antje Bismark

Anke Wiebe, Marc Barkawitz und Heike Brandes aus dem Uetzer Bürgerbüro gehören zu den Menschen im Rathaus, die die meisten Kontakte zu Außenstehenden haben. Wer immer einen Ausweis benötigt, einen Angelschein beantragt oder ein Auto zulassen möchte, steht am Schreibtisch der drei und ihrer Kollegen. Hinter den Beschäftigten liegen Zeiten von Homeoffice und Schichtdienst – nun sprechen sie von einer neuen Normalität, die sich mit dem Hygienekonzept und der Terminvergabe bei den Klienten eingestellt habe. „Die meisten Menschen akzeptieren die Regeln klaglos“, sagt Wiebe mit Blick auf Händedesinfektion, Einbahnstraßenregelung und Mund-Nasen-Bedeckung. Mitunter müsse sie die Besucher zwar darauf hinweisen, dass die Maske auch auf die Nase gehört. „Aber darauf reagieren sie dann ganz schnell.“

„Es stellt sich eine gewisse Routine ein“

Sie und ihre Kollegen wünschen sich, dass alle weiterhin vorsichtig bleiben. „Es stellt sich eine gewisse Routine ein“, hat sie beobachtet. Das könne gefährlich werden, denn: „Wenn wir erkranken, dann kann hier niemand die Angelegenheiten erledigen.“ Wer Symptome habe oder sich krank fühle, sollte deshalb nicht ins Rathaus kommen. Und wer einen Termin nicht wahrnehmen könne, sollte diesen frühzeitig absagen. „Dann können wir ihn neu vergeben“, sagt Markawitz mit Blick darauf, dass das Team die Wartezeiten so gering wie möglich halten möchte. Derzeit kümmere sich eine Kollegin ausschließlich um den Telefondienst, sie bearbeite auch E-Mails an einwohner@uetze.de und rufe zurück. „Diesen Weg könnten noch mehr nutzen“, wünscht sich Wiebe.

Für die Besucher, auch die Auswärtigen, spiele die derzeit hohe Infektionszahl in der Gemeinde keine Rolle, sagen alle drei unisono. „Jeder fokussiert sich auf sein Anliegen“, sagt Barkawitz und betont zugleich, dass die Rathaus-Mitarbeiter auch darauf achten, die Zahl der Besucher so gering wie möglich zu halten. „Zu einer Kfz-Ummeldung müssen nicht die Kinder mitkommen“, nennt er ein Beispiel. Maximal vier Personen dürften sich im Wartebereich aufhalten, diese Regelung stoße auf großen Zuspruch.

Von Antje Bismark