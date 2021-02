Uetze

Die Gemeinde Uetze hat am Freitag die Infobriefe zur Corona-Impfung an die Einwohner verschickt, die älter als 80 Jahre sind und nicht in einem Heim leben. Inzwischen werden die meisten Schreiben angekommen sein. In dem von Bürgermeister Werner Backeberg unterschriebenen Brief werden die Abläufe von der Anmeldung bis zur Impfung erklärt. Über den langen Anfahrtsweg aus den Uetzer Ortschaften zum hannoverschen Messegelände hat sich die Verwaltung ebenfalls Gedanken gemacht.

Es sei für viele Senioren sicher nicht einfach, dorthin zu gelangen, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz. „Doch Impfstationen vor Ort halten wir angesichts der extrem tiefen Temperatur, bei der der fragile Impfstoff transportiert und gelagert werden muss, nicht für sinnvoll.“ Die CDU-Fraktion in der Regionsversammlung hat gefordert, dass Hochbetagte, die in den eigenen vier Wänden leben, an ihrem Wohnort geimpft werden. Ihr Vorschlag: Ähnlich wie beim Blutspenden könnten Impfteams Termine in den Kommunen anbieten.

Gemeinde richtet zusätzlichen Service ein

Stattdessen können sich Uetzes Senioren, die Fragen haben oder Unterstützung beim Transport zum Impfzentrum benötigen, im Rathaus melden. Die Lokale Koordinierungsstelle für haushaltsnahe Dienstleistungen ist unter Telefon (0 51 73) 97 01 04 montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr zu erreichen. Alternativ kann Kontakt mit der Mitarbeiterin per E-Mail an lkhd@uetze.de oder versorgung@uetze.de aufgenommen und um Rückruf gebeten werden. „Wir melden uns dann umgehend“, verspricht der Bürgermeister in seinem Schreiben.

Gleichzeitig macht die Gemeinde darauf aufmerksam, dass all jene, die ihre Wohnung nicht verlassen können, sich gedulden müssen. „Erst wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht, der nicht durchgehend gekühlt werden muss, kann zu Hause geimpft werden.“

Dieses Schreiben haben die Senioren über 80 in der Region erhalten. Er enthält Informationen, wie sie einen Impftermin bekommen und zum Impfzentrum Hannover gelangen. Quelle: Grit Hempelt

Lange Fahrzeiten mit den Öffis

Im Schreiben wird neben einer Anreise mit dem Auto – maximal eine Person darf als Begleitung zum Impfen mitkommen – auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erklärt. Von Abbeile zum Messegelände dauert die 45 Kilometer weite Fahrt zum Beispiel etwa 38 Minuten mit dem Auto. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind es mindestens zweieinhalb Stunden, und man muss mehrmals umsteigen – vom Bus in die Regionalbahn, dann in die Stadtbahn-Linie 8 und schließlich in den Shuttlebus. Senioren aus Hänigsen-Riedel müssen ebenfalls mehrmals umsteigen. Die Fahrtdauer für eine Strecke beträgt eineinhalb bis zwei Stunden.

Ausführlich erklärt der Bürgermeister in seinem Brief, wie die Anmeldung für das Impfzentrum Hannover unter der Hotline (08 00) 9 98 86 65 oder online auf www.impfportal-niedersachsen.de funktioniert beziehungsweise funktionieren sollte. Die Gemeinde empfiehlt allen, die jetzt keinen Termin bekommen, sich auf die Warteliste setzen zu lassen. Denn dann würden sie automatisch benachrichtigt, wenn ein Termin frei ist. Auf keinen Fall sollte jemand ohne Termin ins Impfzentrum fahren, weil er dann unverrichteter Dinge wieder heimfahren müsste.

Von Anette Wulf-Dettmer