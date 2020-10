Hänigsen

Der Kindergarten Storchennest im Uetzer Ortsteil Hänigsen ist bis einschließlich Montag, 19. Oktober, geschlossen. Ein Kind, das die Einrichtung besucht, ist positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. „Die Bestätigung kam am Freitag“, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz. Weil das betroffene Kind zum letzten Mal am Montag, 5. Oktober, im Kindergarten war, hat das Gesundheitsamt der Region laut Fitz die Kita nur bis zum 19. Oktober geschlossen.

Die Kiga Storchennest hat fünf Gruppen. Von der Schließung betroffen sind die Familien von 90 Kindern sowie den Erziehern und Mitarbeitern.

Die Zahl der aktuell positiv auf das Virus getesteten Menschen in der Gemeinde Uetze ist über das Wochenende wieder leicht angestiegen. Gemeldet hat das Gesundheitsamt am Montagmittag sieben Fälle. Damit steigt die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, in Uetze auf 107.

In der gesamten Region Hannover gibt es aktuell die meisten Corona-Fälle in Garbsen, und das schon seit mehr als einer Woche. In der rund 60.000 Einwohner großen Stadt gelten mit Stand von Montag, 12. Oktober, 58 infiziert. Es folgt das annähernd gleich große Langenhagen mit 31 Fällen. Für Burgdorf meldet die Region 28 aktuell Infizierte, am Freitag waren es 24 gewesen. In Lehrte gelten am Montag, 12. Oktober, 16 Menschen als akut infiziert und in Sehnde acht.

In der Region Hannover sind mit Stand Montagmittag 533 Menschen akut mit dem Virus infiziert, davon befinden sich 24 Personen im Krankenhaus. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 26,7.

Von Anette Wulf-Dettmer