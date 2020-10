Corona-Infektionen: Uetzes Inzidenzwert kratzt an der 100

Uetze

Die Corona-Situation in der Gemeinde Uetze hat sich vor dem Wochenende nicht entspannt, wie viele gehofft hatten. Die Zahl der aktuell positiv getesteten Einwohner ist sogar noch gestiegen, um vier neue Fälle. Damit gelten am Freitag, 23. Oktober, 25 Uetzer als aktuell infiziert. Der Inzidenzwert ist in der Folge auf 97,2 gestiegen. Das bedeutet, hätte Uetze 100.000 Einwohner, hätten sich davon 97 in den vergangenen sieben Tagen mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert. Das ist nach Wennigsen (104,5) und Ronnenberg (100,6) der dritthöchste Wert in der Region Hannover.

In Uetzes Kindertagesstätten sind derzeit keine Kinder betroffen, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz auf Anfrage. Bislang mussten nur zweimal Einrichtungen schließen, weil Kinder positiv getestet worden waren. Wenn am Montag der Schulbetrieb wieder losgeht, wird sich zeigen, ob die Hygienekonzepte ausreichend sind oder die Schüler im Unterricht ihre Alltagsmasken tragen müssen. Denn das Kultusministerium hat angeordnet, dass in Landkreisen, in denen der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wird, Masken auch am Sitzplatz zu tragen sind. Die Region Hannover hat am Freitag diesen Wert mit 49,5 fast erreicht.

In fast allen Umlandkommunen und der Landeshauptstadt steigt die Zahl der Corona-Infizierten seit Tagen. Eine der wenigen Ausnahmen ist Uetzes Nachbarstadt Burgdorf. Dort gibt es am Freitagmittag 26 positiv Getestete, am Mittwoch waren es noch 33 gewesen. In Sehnde gibt es einen neuen Corona-Fall, aktuell meldet das Gesundheitsamt für die Stadt 14 Infizierte. In Lehrte sind seit Mittwoch, 21. Oktober, zehn Neuinfektionen registriert worden. Am Freitagnachmittag gelten damit 44 Menschen als akut infiziert.

Die meisten Corona-Fälle gibt es regionsweit in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen – seit Pandemiebeginn 1041. Im Vergleich: In den drei Altersgruppen der Menschen ab 60 aufwärts wurden im selben Zeitraum 1038 positiv getestet. Inzwischen wurde das Virus auch bei 250 Kindern bis neun Jahre gefunden.

Von Anette Wulf-Dettmer