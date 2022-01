Uetze

Das Coronavirus hat die Gemeinde Uetze fest im Griff. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag, 20. Januar, auf 680,4 hochgeschnellt, 200 Punkte mehr als 48 Stunden zuvor und der vierthöchste in Umlandkommunen der Region Hannover. Die Kita Storchennest in Hänigsen hat es besonders hart getroffen: Dort gibt es seit 19. Januar zwar nur einen bestätigten Fall, doch die gesamte Einrichtung mit 100 Kindern ist geschlossen.

Frühestens am Montag, 24. Januar, dürfen die Ersten wieder kommen, wenn sie einen negativen zertifizierten Corona-Schnelltest vorlegen können. Grund für die Komplettschließung: Die Kita läuft im offenen Konzept, sodass alle Kinder miteinander Kontakt haben. Man hätte schon viel früher die Kinder in Gruppen betreuen sollen, kritisiert Dominic Söder, Vater eines Storchennest-Kindes. „Dann hätten wir jedoch die Betreuungszeit stark kürzen müssen“, sagt Tamara Möller, Gemeinde-Teamleiterin Kita, Familie, Senioren. „Denn der Ganztagsbetrieb von 7 bis 16.30 Uhr funktioniert nur, wenn wir gruppenübergreifend im Schichtdienst arbeiten können, deshalb sind wir in der Corona-Pandemie beim offenen Konzept geblieben.“ Im Storchennest nutze die Mehrzahl der Eltern die Ganztagsbetreuung.

Neues Konzept im Storchennest?

Ob im Storchennest angesichts der Corona-Lage doch feste Gruppen eingerichtet werden, darüber sprechen Kita-Leitung und Elternvertreter am heutigen Donnerstag. „Das Kultusministerium erlaubt das, aber es muss im Einvernehmen mit den Eltern passieren“, sagt Möller.

Im Hänigser „Schneckenhaus“ ist aktuell ebenfalls eine Kindergartengruppe wegen einer bestätigten Infektion geschlossen. In der Uetzer „Buddelkiste“ gibt es insgesamt drei Corona-Fälle, jeweils in der Krippen-, der Ganztags- und der Nachmittagsgruppe. Alle drei sind geschlossen worden. „Ab Freitag, 21. Januar, gibt es jedoch eine Notbetreuung für negativ getestete Kinder“, erklärt Möller. In den Kindergärten in Schwüblingsen und Dedenhausen, die in der vergangenen Woche wegen Corona-Fällen dicht waren, läuft der Betrieb wieder normal.

Sind Schnelltests in Kitas noch wichtig?

Elternvertreter Söder hinterfragt auch die Sinnhaftigkeit der regelmäßigen Selbsttests der Kinder. „Wenn diese nicht mehr ausreichen, um sie nächste Woche wieder in die Kita zu geben, dann sind die häuslichen Schnelltests hinfällig.“ Die Nasen der Kinder seien inzwischen sowieso schon ganz wund von den vielen Abstrichen. Lollitests werden in den Kitas der Gemeinde nicht eingesetzt.

Das sieht Teamleiterin Möller ganz anders: „Es ist wichtig, dass die Kinder weiterhin zu Hause Schnelltests machen, damit Infektionen sofort entdeckt werden. Vor allem der Test nach dem Wochenende ist super, super wichtig.“ Denn die Erfahrung zeige, dass sich Kinder oft übers Wochenende ansteckten. Weil in diesem Fall der letzte Kontakt mit den anderen Kita-Kindern schon drei Tage zurückliegt, hat die Infektion keine Auswirkungen auf den Betrieb der Tagesstätten. „Aufgrund der Infektionsgefahr bieten wir ab sofort tägliche Selbsttests an und empfehlen das auch den Eltern.“

Keine dramatische Lage in den Schulen

„In den Schulen ist die Lage zum Glück nicht so dramatisch wie in den Kitas“, sagt Inger Köhler, Teamleiterin Schule, Kultur und Sport. Es gebe keinen dramatischen Anstieg, sondern nur vereinzelte Corona-Fälle quer durch die Uetzer Schullandschaft. Die Infizierten müssen in Isolation, alle anderen der Klasse, Stammgruppe oder des Kurses testen sich eine Woche lang täglich.

In Uetze sind seit Dienstag, 18. Januar, 82 Frauen, Männer und Kinder positiv auf das Sars-Cov2-Virus getestet worden. Am Donnerstag gelten 209 Uetzer als akut infiziert, seit Pandemiebeginn ist bei 1231 das Virus nachgewiesen worden. Uetzes Nachbarstadt Burgdorf hat mit 336,3 (Dienstag: 263,4) eine der niedrigsten Inzidenzen in der Region. Für Lehrte wird ein I-Wert von 575,2 (439,7) gemeldet. Für die gesamte Region ist der Wert laut RKI auf 542,6 gestiegen.

In Uetzes Nachbarkreis Peine ist die Inzidenz sogar rückläufig, am Donnerstag liegt sei bei 394,6 (402,7). Für Celle meldet das RKI einen Wert von 437 (375,2) und für Gifhorn von 425,4 (361,7). Die landesweite Inzidenz ist auf 512,4 gestiegen. Das ist der fünfniedrigste Wert aller 16 Bundesländer.

Von Anette Wulf-Dettmer