Uetze

Das Coronavirus ist zurück in Uetze. Nachdem die Gemeinde lange Zeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von Null hatte, ist diese am Mittwoch, 18. August, noch einmal kräftig gestiegen – auf 97,2 nach 43,7 am Vortag. Das ist der höchste Wert aller 21 Regionskommunen.

Elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden nachgewiesen worden. Betroffen sind laut Regionssprecherin Christina Kreutz zwei Familien und ein Paar. In der gesamten Region sei zu beobachten, dass sich Menschen vor allem im familiären Bereich und bei Reisen zu Verwandten mit dem Virus ansteckten. Betroffen sind laut Kreutz „ganz überwiegend Menschen, die nicht geimpft sind oder noch nicht den vollständigen Impfschutz haben“. Als akut infiziert gelten in Uetze am Mittwoch 23 Frauen, Männer und Kinder.

So sieht es bei den Nachbarn aus

In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf ist die Inzidenz ebenfalls gestiegen von 25,4 am Dienstag auf 47,6 am Mittwoch. Das ist der sechsthöchste Wert in der Region Hannover. Ursache sind sieben Neuinfektionen. Für Lehrte meldet das Gesundheitsamt der Region nur zwei neue Coronafälle, sodass der I-Wert auf 42,2 (Dienstag: 51,1) gesunken ist.

Für die gesamte Region liegt die Inzidenz – Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 44,9 (Dienstag: 40,5). Niedersachsenweit ist der Wert ebenfalls gestiegen – auf 29,0. Am stärksten betroffen im Land sind aktuell die Stadt Wolfsburg mit einem I-Wert von 57,9, der Landkreis Verden mit 54 und dann kommt schon die Region Hannover.

Für die Landkreise Celle, Gifhorn und Peine, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen fahren, meldet das RKI am 18. August ebenfalls leicht steigende Inzidenzwerte: Celle 20,7, Peine 32,6 und Gifhorn 27,8.

Von Anette Wulf-Dettmer