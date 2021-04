Corona: Seit Pandemiebeginn mehr als 600 Uetzer positiv getestet

Uetze

Vier Neuinfektionen seit Freitag meldet das Gesundheitsamt der Region am Montag, 12. April, für Uetze. Aktuell gelten 38 Einwohner als akut infiziert. Seit Pandemiebeginn wurden 601 Frauen, Männer und Kinder in der Gemeinde positiv auf das Coronavirus getestet. 15 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach dem Wochenende auf 82,6 (Freitag 68). Damit zählt Uetze jedoch nach wie vor zu den 13 Kommunen in der Region Hannover, deren Inzidenz unter 100 liegt.

Für die gesamte Region meldet das Landesgesundheitsamt am 12. April eine Inzidenz von 118,1 (Freitag 105,7). In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf sind übers Wochenende sechs Menschen positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet worden. Der Inzidenzwert ist auf 104,7 (123,7) gesunken. Für Lehrte meldet das Gesundheitsamt im gleichen Zeitraum 23 Neuinfektionen, bei einem gleichbleibenden I-Wert von 137,7. Wennigsen am Deister bleibt die Regionsgemeinde mit der höchsten Inzidenz. Sie ist seit Freitag auf 285,2 (222,6) geklettert. Einen klar einzugrenzenden Infektionsherd gibt es in der Kommune nicht.

Die Corona-Lage in den Nachbarkreisen

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, ist die Sieben-Tage-Inzidenz seit vergangenen Freitag stark gestiegen: Das Landesgesundheitsamt meldet am Montag einen I-Wert für Celle von 106,7 (Freitag 88,3), für Gifhorn von 153 (132) und für Peine von 138,7 (98,7). Niedersachsenweit hat die Inzidenz die 100er-Marke überschritten und liegt bei 106,6 nach 89,5 am vergangenen Freitag. Hotspot bleibt Salzgitter mit einer Inzidenz von 279 (222,6). Inzwischen gibt es in Niedersachsen nur noch drei Landkreis mit einem I-Wert unter 50: Holzminden mit 44, Friesland mit 46,6 und Osterholz mit 49,2.

Von Anette Wulf-Dettmer