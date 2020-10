Burgdorf/Lehrte/Sehnde/Uetze

Die Erleichterung klingt hörbar mit: „Die Musikschulen dürfen landesweit weiterhin öffnen“, sagt Nana Zeh am Freitagabend. Noch am Nachmittag hatte die Leiterin der Einrichtung für den Ostkreis Hannover gebangt, dass der Landtag den Corona-Teil-Lockdown auch auf die Musikschulen bezieht. Nun aber steht fest: Der Unterricht läuft weiter mit dem bisher erprobten Abstands- und Hygienekonzept – allerdings gilt für Chöre, dass sie nicht in einem geschlossenen Raum üben dürfen.

„Eine erneute Schließung hätte sicherlich verstärkt zu Abmeldungen geführt“, sagt Zeh, nach deren Angaben die Kurse an der Bildungsstätte nach den Sommerferien wieder gut angelaufen seien. Gleichwohl signalisierten viele Schüler, die aus Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze kommen, dass sie eine erneute Schließung oder einen digitalen Unterricht nur schwer mittragen würden. Umso größer sei nun die Freude, dass die musikalische Bildung nicht unterbrochen werden müsse, sagt die Musikschulleiterin.

Musikschule sagt Veranstaltungen für November ab

Wie alle anderen Einrichtungen indes muss die Musikschule die für November geplanten Veranstaltungen absagen. Das betrifft das Schülerkammerkonzert am 13. November, das Instrumentenkarussell am 14. und am 21. November sowie den Samba-Percussion-Workshop am 14. November. Als nächste öffentliche Termine stehen am 10. Dezember die Teilnahme am Lebendigen Adventskalender in Uetze und ein Konzert im Rosemarie-Nieschlag-Haus in Lehrte an. Ob und unter welchen Bedingungen die Musikschule diese Veranstaltungen gestalten kann, hängt von den dann gültigen Corona-Vorgaben ab.

Von Antje Bismark