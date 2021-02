Uetze

In der Gemeinde Uetze ist die Sieben-Tage-Inzidenz seit Montag weiter gesunken. Sie liegt am Mittwoch, 3. Februar, laut Gesundheitsamt der Region bei 63,2 (Montag 68). Das ist der drittniedrigste Wert in der Region. Seit Montag sind weitere drei Uetzer positiv getestet worden, sodass seit Pandemiebeginn bei insgesamt 361 Frauen, Männern und Kinder das Coronavirus nachgewiesen wurde.

49 Menschen gelten aktuell als aktiv infiziert. Nach wie vor ist infolge eines Corona-Falls eine Notbetreuungsgruppe in der Kita des Familienzentrums Dollbergen geschlossen. Am Grundschulstandort Eltze befindet sich weiterhin eine Kohorte in Quarantäne, dort war ein Schulkind positiv getestet worden.

So entwickelt sich die Lage bei den Nachbarn

Uetzes Nachbarstadt Lehrte hat am Mittwoch mit 195,4 den höchsten Inzidenzwert in der Region Hannover. Seit Montag haben sich dort weitere 25 Menschen mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert, aktuell gibt es im Stadtgebiet 133 aktiv Infizierte. In Burgdorf liegt die Inzidenz bei 95,2 nach 82,5 vor 48 Stunden. Im Stadtgebiet gibt es laut Region drei Neuinfektionen seit Montag.

Nur eine Kommune in der Region hat einen Inzidenzwert unter 50, es ist Wennigsen mit 20,9. Insgesamt zehn Gemeinden und Städte weisen einen Wert von weniger als 100 Infizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf. Das sind zwei weniger als noch am Montag. In der Region beträgt die Inzidenz am Mittwoch 122,9.

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sieht die Corona-Lage am Mittwoch wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldet einen Inzidenzwert für Celle von 40,8 (Montag 38), für Gifhorn von 85 (107,6) und für Peine von 130,6 (162,5).

