Erneut hat die Polizei in Uetze-Hänigsen ein nicht den Corona-Regeln entsprechendes Treffen von mindestens acht Jugendlichen aufgelöst. Der Treffpunkt wird anscheinend häufiger für illegale Verabredungen genutzt.

Polizei löst illegales Treffen in der Hänigser Feldmark auf

