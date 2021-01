Burgdorf/Uetze

Die Corona-Pandemie schlägt sich zum Ende des Jahres 2020 auch auf dem Arbeitsmarkt in Burgdorf und Uetze nieder. So verzeichnet die Arbeitsagentur von Jahresbeginn bis 31. Dezember insgesamt 1898 Arbeitslose – das sind 375 Frauen und Männer mehr als noch vor einem Jahr. Oder, wie der Behördensprecher Holger Habenicht sagt, knapp 25 Prozent mehr. „Damit liegen die beiden Kommunen im Trend der gesamten Region Hannover“, sagt er.

Allerdings seien die beiden östlichen Regionskommunen nicht so stark betroffen wie Laatzen, wo die abgesagten Messen sich dramatisch auf die Veranstaltungsbranche auswirkten. Gleichwohl spricht Habenicht von einem eher stagnierenden Arbeitsmarkt, nach dynamischen Entwicklungen bis Anfang 2020. „Die Arbeitgeber bieten nicht mehr so viele offene Stellen an, die Arbeitnehmer wechseln nicht mehr so schnell, und es dauert auch länger, die Arbeitslosigkeit zu beenden“, erklärt Habenicht die aktuelle Situation.

Gesundheit, Soziales, Lager und Logistik gelten als Jobmotoren

Seinen Angaben zufolge gelten in beiden Kommunen der Bereich Gesundheit und Soziales sowie die Lager- und Logistikbranche als Jobmotoren. Unternehmen mit Schwerpunkt Onlinehandel boomten während des Lockdowns, sodass sie längst nicht mehr alle Stellen besetzen könnten. Gleiches gelte beispielsweise für Erzieher, die von Verwaltungen oder Kita-Trägern gesucht werden. „In der Vergangenheit galt die Industrie als Stellentreiber, doch das hat sich inzwischen stark gewandelt“, sagt der Sprecher. Insgesamt hatten die Arbeitgeber aus Burgdorf und Uetze im vergangenen Jahr 528 Stellen als zu besetzen gemeldet, das sind 115 weniger als im Jahr 2019. Im Bestand fanden sich zum Jahreswechsel 197 Jobs, das entspricht 30 mehr als noch im Jahr zuvor.

Von Antje Bismark