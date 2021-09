Hänigsen

Warum fand in Uetze das „Zwiebelfest Light“ statt, während Hänigsen nicht am Sonntag, 19. September, das Pappaulfest feiern darf? In der jüngsten Hänigser Ortsratssitzung berichtete Klaus Cording (CDU), dass ihn mehrere Hänigser nach dem Grund für die Absage gefragt hätten. Ihm antwortete Ortsbürgermeister Norbert Vanin (SPD), dass der Pappaul-Beirat bereits im Juli entschieden habe, das diesjährige Pappaulfest abzusagen – und zwar auf Grundlage der damals geltenden Corona-Einschränkungen. Diese hätten die Vereine und Nutzer des Hauses am Pappaul nicht erfüllen können.

Viele Hygienerichtlinien

Die Organisatoren hätten nach den Worten des Ortsbürgermeisters eine Ein- und Ausgangskontrolle einrichten müssen. Besucher aus verschiedenen Haushalten hätten einen Abstand von 1,5 Metern einhalten müssen. „Wir hätten auch eine Teststation einrichten müssen“, sagte Vanin. Die Besucher hätten auf ihren Plätzen sitzen bleiben müssen. Klaus Wedemeier ergänzte, dass die Organisatoren den Veranstaltungsort hätten einzäunen müssen. Das hätte hohe Kosten verursacht.

Vanin wies darauf hin, dass das Zwiebelfest auf dem eingezäunten Uetzer Freibadgelände stattgefunden hatte und dort eine Besucherkontrolle am Eingang möglich gewesen sei. Die Besucherzahl sei begrenzt gewesen. Außerdem hätten die Organisatoren für alle Gäste Sitzplätze vorhalten müssen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller