Uetze

Wie ist die Aurelia-Wald-Gesamtschule im Schulzentrum Uetze nach den Weihnachtsferien in den Schulbetrieb gestartet? „Das Organisatorische können wir, den Rest müssen wir auf uns zukommen lassen“, sagt Schulleiterin Ria Loosveld. Sorge bereiten ihr die Anspannung im Kollegium, Auffälligkeiten im Sozialverhalten bei Schülern und die Frage: Wie lässt sich der Unterricht sicherstellen, falls es zu einer Krankheitswelle kommt?

Corona-Schutzmaßnahmen haben sich etabliert

Eigentlich besteht viel Grund zum Optimismus: Schnelltest sind ausreichend vorhanden und werden von den Tutoren ausgegeben. Im Kollegium sind weniger als fünf Personen nicht geimpft. „Die meisten sind sogar geboostert. Dr. Nolte hat extra für uns geöffnet, da haben wir einen Betriebsausflug gemacht“, sagt Loosveld schmunzelnd. Das schulische Hygienekonzept ist umfang- und bislang erfolgreich: „Wir hatten zwar immer wieder Corona-Fälle, aber keinen einzigen, der sich in der Schule angesteckt hat.“

Damit das auch so bleibt, werden die aktuellen Vorgaben streng eingehalten.Auf absehbare Zeit testen sich alle ungeimpften Schülerinnen und Schüler täglich, gleiches gilt für ungeimpfte Pädagogen. Wer bereits geimpft ist, unterliegt der Testpflicht nicht – erhält auf Wunsch aber ebenso Testkits ausgehändigt. „Das nutzen erfreulicherweise auch viele“, sagt Loosveld.

Der Schulbetrieb hat nach den Weihnachtsferien wieder unter den bekannten Corona-Schutzmaßnahmen begonnen. Quelle: Aurelia-Wald-Gesamtschule

Neben Tafeldienst gibt es nun einen, der ans Lüften erinnert

In allen Unterrichtsräumen gibt es CO2-Messgeräte, zusätzlich sind Räume, in denen besonders viele Schüler sitzen, mit CO2-Ampeln ausgestattet. „Wenn die Gelb zeigen, muss gelüftet werden“, berichtet Loosveld. In vielen Stammgruppen habe sich für das Lüften ein spezieller Dienst etabliert: „Einer stellt den Timer und sagt dann Bescheid.“ Von durchgehendem Lüften hält die Schulleiterin nichts. Zum einen funktioniere ein Luftaustausch bei verschiedenen Luftschichten wie der warmen von innen und der kalten von draußen besser. Zum anderen müssten die Schüler so in den Klassenräumen nicht frieren. Essen in der Mensa gibt es aktuell nur to go. „Da wir uns die Mensa mit dem Gymnasium teilen, könnten wir die Abstände gar nicht einhalten. So essen die Kinder draußen.“

Das fänden zwar manche Eltern nicht optimal, aber „der Infektionsschutz hat ganz klar Vorrang“. Mit der Einführung der OP- oder FFP2-Maskenpflicht auch für die unteren Jahrgänge habe sich nicht viel verändert, sagt die Schulleiterin. „Bereits vorher haben nur sehr wenige noch Stoffmasken getragen; bei den Älteren sind viele mit FFP2-Masken unterwegs.“ Weil ein Schultag mit Maske lang werden kann, werden in die Doppelstunden immer wieder Maskenpausen außerhalb des Klassenraumes eingebaut. „Und in den Pausen auf dem Schulhof mit Abstand müssen auch keine getragen werden.“

Pädagogen und Schüler sind am Limit

Das läuft also. „Viel Neues kann nicht kommen; in zwei Jahren Pandemie hatten wir so ziemlich alles und können auch damit umgehen“, sagt Loosveld zu den Auflagen. Sorge macht ihr vielmehr, wie sich die Situation auf ihre Kollegen und Kolleginnen sowie ihre Schülerinnen und Schüler auswirkt: „Die Weihnachtsferien haben für viele Kollegen nicht ausgereicht, um runterzukommen.“ Das Arbeiten am Limit seit Pandemiebeginn und die damit verbundene Anspannung zeigten ihre Spuren.

Übrigens auch und besonders bei den Kindern und Jugendlichen. „Es gibt viele Auffälligkeiten im sozialen Bereich wie Dazwischenrufen, um Aufmerksamkeit zu bekommen“, hat die Schulleiterin beobachtet. Aber auch Herumzappeln und Konflikte häuften sich. „Das ist schon auffällig, das kennen wir so geballt sonst nicht“, sagt Loosveld. Zwar seien Lehrer keine Psychologen und könnten nur Ratschläge erteilen. „Aber es scheint, als ob Spannungen in den Familien, etwa durch Eltern im Homeoffice, Ängste vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder das Verbringen von viel Zeit auf engem Raum sich derart auswirken.“ Den Kindern sei kein Vorwurf zu machen.

Wie sollen Krankheitsausfälle kompensiert werden?

Um die Situation zu entspannen, würden pädagogische Mitarbeiter aus dem Nachmittagsbereich aktuell vormittags mit eingesetzt. Kreative Aktionen wie kurz vor Weihnachten und die noch vor der Zeugnisvergabe anstehenden Projekttage bieten laut Loosveld Luft zum Durchatmen und Raum für das ein oder andere Gespräch. „Als IGS haben wir da doch noch mehr Möglichkeiten.“

Wirklich Sorge macht ihr allerdings die Vorstellung, dass sich Krankheitsfälle im Kollegium häufen. Dabei denkt sie nicht einmal an Corona, sondern an die normalen Krankheiten wie Erkältung oder Magen-Darm-Infekte, wie sie im Winter gern auftreten. „Unser Kollegium ist sehr jung, und viele haben Kinder im Kindergartenalter.“ Zusätzliche Vertretungskräfte seien nicht zu bekommen. „Und interne Vertretungen sind auch nur begrenzt möglich.“

Von Sandra Köhler