Hänigsen

„Bange machen gilt nicht“: Mit diesem Satz ermuntert Thomas Anderson vom Bürgerschützenverein Hänigsen im Namen des Vorstands seine Vereinskollegen zum Durchhalten in der Pandemie. Sein Appell richte sich aber auch an Mitglieder an anderer Vereine, die seit Wochen auf die Geselligkeit und das Ausüben ihres Hobbys oder Sport verzichten müssten, sagt Anderson und fügt hinzu, dass eigentlich für Freitag, 29. Januar, die Jahresversammlung geplant gewesen sei. Diese falle nun wegen der Corona-Pandemie aus – wie fast alle Trainingsstunden, Vereinstreffen und auch das Schützenfest im vergangenen Jahr.

Noch hielten die Mitglieder dem Verein die Treue, sagt der Schriftführer. „Wir hoffen natürlich wie alle anderen Vereine, dass sich daran nichts ändert, auch wenn die Pandemie noch andauert.“ Um die Schützen zu informieren, überarbeite Webmasterin Alena Berkhahn die Homepage des Vereins regelmäßig und ergänze sie mit Fotos und Texten. Unter anderem können die Mitglieder einen Newsletter abonnieren, sodass sie keine Information verpassen. Dort finden sie zudem Impressionen aus dem vergangenen Jahr, als die Schützen das Schützenfest to go entwickelt hatten.

Anzeige

Zur Galerie Mit einem offenen Brief und sechs Bildern aus dem Vereinsleben grüßt der Vorstand der Bürgerschützenvereins Hänigsen die Mitglieder – und mahnt zum Durchhalten in der Corona-Pandemie. Denn am Ende stehe wieder das Vereinsleben.

Ob und in welchem Rahmen dieses Jahr gefeiert werden könne, wisse niemand, sagt Anderson. „Der Bürgerschützenverein denkt gerade jetzt zu Jahresbeginn auch an die Schausteller, die für unser Schützenfest unabdingbar sind.“ Sie stünden, wie andere Branchen, vor existenziellen Problemen. „Wir hoffen, dass sie durchhalten“, sagt Anderson, der zudem einen offenen Brief an die Mitglieder geschrieben hat. Darin betont der Hänigser, dass der Verein und die Hänigser durch die Pandemie mit Mitgefühl für die Schwächsten in der Gesellschaft, mit gegenseitiger Rücksichtnahme, Achtsamkeit und Disziplin kommen. Er blicke mit Demut nach vorn, aber sei auch überzeugt: „Wir werden unser Leben zurückbekommen, auf zwischenmenschlicher, kameradschaftlicher und sportlicher Ebene.“

Von Antje Bismark