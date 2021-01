Eltze

Seit Beginn der Pandemie hat das Seniorenwohnheim Bambis Garten in Eltze mit einem strikten Hygienekonzept versucht, einen Corona-Ausbruch zu verhindern. Zehn Monate lang wirkten die strengen Vorgaben in der Einrichtung. „Wir hatten am 13. Januar den ersten Impftermin bekommen und danach gedacht, dass wir es fast geschafft haben“, sagt Katrin Hegemann, Pflegedienstleiterin und stellvertretende Heimleiterin. Doch vor wenigen Tagen wurde ein Bewohner positiv getestet. „Bis jetzt wissen wir nicht, wie das Virus ins Haus gekommen ist“, sagt sie.

Nach dem ersten positiven Test sei es Schlag auf Schlag gegangen. Das Haus führte selbst eine Kompletttestung durch, und schickte Mitarbeiter mit einem positiven Ergebnis in Quarantäne. In dieser Situation habe sich ausgezahlt, dass Bambis Garten seit Langem die Wohnbereiche abgrenze, um zu verhindern, dass sich die Bewohner aus unterschiedlichen Fluren beispielsweise in einem Raum treffen. „Deshalb ist bisher nur ein Wohnbereich betroffen“, sagt Hegemann. Aktuell seien 17 Senioren sowie zehn Mitarbeiter erkrankt. „Wir haben inzwischen Kollegen aus anderen Einrichtungen geholt, damit wir die Pflege und Betreuung noch gewährleisten können“, sagt sie.

DRK-Sanitäter nehmen die Abstriche in der Freizeit

Hegemann musste nach dem ersten positiven Test viel organisieren in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und dem DRK-Regionsverband, dessen Mitglieder ebenfalls alle Bewohner und Mitarbeiter noch einmal testeten. Zwei Teams mit vier Sanitätern zogen nach Aussage der stellvertretenden Heimleiterin von Zimmer zu Zimmer und nahmen von den Senioren den notwendigen Abstrich. „Sie haben sich wirklich Zeit genommen und sind auf die Bewohner eingegangen“, sagt Hegemann.

Die Pflegedienstleiterin wünscht sich eine deutlich größere öffentliche Anerkennung dieser Arbeit. „Jeder Sanitäter macht das seit März ehrenamtlich, sei es ein Test im Heim oder ein Dienst im Drive-In-Zentrum in Ronnenberg“, sagt sie. „Dafür kann man gar nicht genug Danke sagen.“ In Eltze seien die Sanitäter knapp drei Stunden im Einsatz gewesen. Auch ein Ehepaar gehöre zu den Ehrenamtlichen und teste gemeinsam – damit sich beide regelmäßig sehen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Uetze steigt auf 184,7

Christina Blachnik, Sprecherin des DRK in der Region, bestätigt, dass viele der 500 Mitglieder aus der DRK-Bereitschaft seit März ehrenamtlich und dauerhaft im Einsatz seien. Ohne dieses Engagement seien diese Tests nicht zu leisten, deren genaue Zahl Blachnik nicht beziffern kann. „Aber allein in Ronnenberg haben wir bis Mitte Januar gut 40.000 Abstriche genommen“, sagt sie.

Unterdessen steigt die Zahl der Infizierten in Uetze weiter an. Seit Beginn der Pandemie haben sich 347 Frauen, Männer und Kinder mit dem Coronavirus angesteckt, das sind drei mehr als am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 184,7 (Montag: 170,1).

