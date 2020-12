Uetze

Das Infektionsgeschehen in der Gemeinde Uetze bleibt entspannt. Während bundesweit die Zahl der Corona-Infizierten und -Toten am Freitag, 11. Dezember, neue Höchststände erreicht, hat das Gesundheitsamt für Uetze keine Neuinfektion gemeldet.

Seit vergangenem Freitag, 4. Dezember, sind vier Uetzer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit liegt der Inzidenzwert unverändert bei 29,2. Das ist der drittniedrigste Wert aller Regionskommunen. Für Burgdorf meldet die Region eine Inzidenz von 19,1 und zwei Neuinfektionen. In der Stadt Lehrte steigt die Inzidenz seit einigen Tagen wieder, am Freitag erreicht sie mit sechs Neuinfektionen binnen 24 Stunden den Wert von 82,5.

Hotspot in der Region Hannover ist weiterhin Laatzen, am Freitag mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 348,9 (Vortag: 332,7) und 17 (7) Neuinfektionen. Grund sind Corona-Ausbrüche ein zwei Pflegeeinrichtungen. Betroffen sind zunehmend auch Laatzener Schulen. In der gesamten Region Hannover mit ihren fast 1,16 Millionen Einwohnern sind in den vergangenen 24 Stunden 295 (232) Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Damit ist der Inzidenzwert auf 109,1 (105,6) gestiegen.

