Uetze

Die Zahl der Corona-Infizierten in Uetze steigt weiter. Zwei neue Fälle meldet das Gesundheitsamt der Region am Freitag, 18. Dezember. Damit sind seit Pandemiebeginn 203 Menschen in Uetze positiv auf das Virus getestet worden. Davon gelten 176 Uetzer als genesen. Sieben Menschen sind mit Covid-19 gestorben. 20 Menschen sind am Freitag akut infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Freitag bei 63,2. Damit ist Uetze eine der elf Kommunen in der Region Hannover, deren Inzidenzwert unter 100 liegt. In zehn Gemeinden und Städten liegt die Inzidenz über dieser Marke. Am höchsten ist sie in Barsinghausen mit 257,2, gefolgt von Garbsen mit 228,6.

In Uetzes Nachbarstadt Lehrte gibt es 16 Neuinfektionen, sodass der Inzidenzwert wieder gestiegen, und zwar auf 146,6. Die Stadt hat verfügt, dass ab Montag, 21. Dezember, alle Kitas geschlossen werden, zuvor war es in vier Kindertagesstätten zu Corona-Ausbrüchen gekommen. Für Burgdorf meldet das Gesundheitsamt vier neue Fälle, die Inzidenz steigt am Freitag auf 57,1.

Von Anette Wulf-Dettmer