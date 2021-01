Uetze

In der Aurelia-Wald-Gesamtschule in Uetze und in der neuen Dollberger Kindertagesstätte gibt es jeweils einen Corona-Fall. In Dollbergen hat sich in einer der vier Notgruppen ein Kind infiziert, sodass die betroffene Gruppe geschlossen und alle in Quarantäne geschickt wurden, sagte Rathaussprecher Andreas Fitz am Donnerstagnachmittag. Wegen eines Wasserschadens im neuen Kita-Gebäude werden die Kindergartenkinder momentan in der benachbarten Turnhalle betreut.

In der Gesamtschule ist ein Neuntklässler positiv getestet worden. Der Jugendliche war am 22. Januar zuletzt in der Schule gewesen. Wegen des Wechselszenarios hatte keiner seiner Mitschüler direkten Kontakt zu ihm, teilt die Schulleitung mit. Deshalb hat das Gesundheitsamt der Region weder andere Schüler noch Lehrer in Quarantäne geschickt.

Genesene im Seniorenheim

Derweil haben ein Bewohner und vier Mitarbeiter im Eltzer Seniorenwohnheim Bambis Garten ihre Corona-Infektion überstanden. In dem Heim war Ende vergangener Woche ein Bewohner positiv getestet worden. Daraufhin wurde alle getestet. Dabei stellte sich heraus, dass 17 Bewohner und 10 Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert waren.

Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag, 28. Januar, einen neuen Corona-Fall für Uetze gemeldet. Zurzeit sind 54 Menschen in der Gemeinde aktiv infiziert. Seit Pandemiebeginn wurden 349 Frauen, Männer und Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. Der Inzidenzwert ist am Donnerstag auf 175 (Vortag 179,8) gesunken – allerdings ist das der zweithöchste Wert aller 21 Regionskommunen.

I-Wert in Burgdorf bei 149,1

Die höchste Inzidenz hat mit 244,6 nach wie vor Gehrden. In drei Kommunen – Wennigsen, Pattensen und Wedemark – liegt der Inzidenzwert unter 50. In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf ist binnen 24 Stunden bei weiteren sieben Menschen das Sars-CoV2-Virus nachgewiesen worden. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 149,1. Für Lehrte meldet die Region 24 Neuinfektionen, sodass die Inzidenz auf 151 (Vortag; 117,7) gestiegen ist.

In den drei benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten fahren, entwickelt sich die Corona-Situation unterschiedlich. Für Gifhorn und Celle meldet das Landesgesundheitsamt einen sinkende Inzidenzwert. In Gifhorn liegt er am Donnerstag bei 104,2 (Vortag: 112,7) und in Celle bei 63,7 (67). Im Kreis Peine ist der Wert erneut gestiegen auf 148,4 (137,3).

