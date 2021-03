Hänigsen

Die Corona-Auflagen einhalten – und zugleich das Angebot bewahren: Diesen Spagat versuchen jetzt die Kunstspirale und der Dorftreff Hänigsen mit digitalen Formaten, die das bisherige Angebot ergänzen. So geht das Team einen neuen Weg beim Babystammtisch, den die Haupt- und Ehrenamtlichen an die neuen Anforderungen anpasst. Jeden Montag und Donnerstag klönen, kochen, tanzen, singen oder basteln Eltern und Großeltern von 10 bis 11 Uhr mit den Kindern und anderen Teilnehmern – via Zoom.

Interessierte müssen sich nach Aussage von Ines Skobijn, die das neue Konzept mit erarbeitet hat, entweder per Telefon unter (0 51 47) 9 79 90 30 oder per E-Mail kunstspirale@googlemail.com anmelden. „Sie erhalten dann von uns einen Link und können sich zu dem jeweiligen Treff zuschalten“, sagt Skobijn. Dieses Prozedere wählt das Team auch für den Väterstammtisch, der an jedem zweiten Sonnabend im Monat von 10 bis 12 Uhr öffnet. Dabei kommen Väter online ins Gespräch. Unterstützt werden die Angebote auch von der Gemeinde Uetze und dem Verein mannigfaltig.

Hebamme bietet Gespräche für Schwangere und Eltern an

„Wenn Eltern oder Großeltern für die Teilnahme das Wissen oder das entsprechende technische Equipment fehlen, dann sollten sie sich bei uns melden“, sagt Skobijn und fügt hinzu, dass das Team dann nach einer Unterstützung suchen werde. „Wir vergeben für solche Gespräche bei Bedarf auch Termine in unseren Räumen.“ Gleiches gelte für Einzelaktionen: Wenn Mütter und Väter, Omas und Opas eine Anregung zum Spielen benötigen oder einfach auch mal mit jemandem reden möchten, dann können sie – coronakonform – das persönliche Angebot in der Kunstspirale und im Dorftreff nutzen.

Neue Wege geht auch die Hebamme Inge Bode, die für junge Mütter an jedem Freitag von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer (01 51) 61 25 12 31 eine Sprechstunde organisiert. Parallel dazu organisiert Bode einen Schwangerentreff, bei dem alle Corona-Auflagen eingehalten werden.

Deshalb gibt es derzeit keinen festen Termin für die werdenden Eltern. „Wer ein solches Treffen wünscht, kann sich direkt bei Inge Bode melden und dann alles weitere besprechen“, sagt Skobijn, die wie ihr Team auf eine rege Nachfrage zu den Angeboten hofft.

Von Antje Bismark