Uetze

In der Gemeinde sind seit Montag drei Uetzer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit wurde seit Pandemiebeginn vor fast einem Jahr der Sars-CoV2-Erreger bei 371 Frauen, Männern und Kindern in Uetze nachgewiesen, acht Menschen starben an Covid-19. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch, 10. Februar, laut Gesundheitsamt der Region bei 63,2 (Montag 53,2).

In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf ist der Inzidenzwert seit Langem erstmals wieder unter die Marke von 100 gesunken. Am Mittwoch liegt er bei 88,8 (Montag 114,2). In Lehrte liegt der Wert bei 117,7 (153,2). Seit Montag ist in der Stadt nur ein Mensch positiv auf das Virus getestet worden. Den höchsten Inzidenzwert in der Region hat die Wedemark mit 138,8, den niedrigsten vermeldet das Gesundheitsamt am Mittwoch für Springe mit 16,7. In elf Kommunen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100.

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sieht die Corona-Lage am Mittwoch wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldet einen Inzidenzwert für Celle von 52,5 (Montag 57,5), für Gifhorn von 52,1 (49,3) und für Peine von 120,9 (129,1).

Britische Mutation: Neue Testregeln in der Region

Seit in der Region Hannover die britische Virusvariante B 1.1.7. in zahlreichen Proben nachgewiesen wurde, hat der Krisenstab der Region die Corona-Regeln für Infizierte verstärkt. „Wir müssen also annehmen, dass sich der Anteil der Mutationen deutlich im zweistelligen Prozentbereich bewegt“, erklärte Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. Vorausgegangen war eine Analyse von 74 Positivproben, in 32 von ihnen war die Mutation entdeckt worden. Seit Montag gilt deshalb in der Region, grundsätzlich alle K1-Kontakte für 14 Tage in Quarantäne zu schicken, ein Freitesten per Schnelltest ist nicht mehr möglich. In den Schulen geht die Region sogar noch einen Schritt weiter: Für alle K1-Kontakte sollen PCR-Tests organisiert werden, „um mögliche Ansteckungen auszuschließen“.

Von Anette Wulf-Dettmer