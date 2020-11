Uetze

Mit einem kompletten Stopp des Ausbildungs- und Übungsbetriebs stecken die neun Uetzer Ortsfeuerwehren seit dem 27. Oktober mitten im Corona-Lockdown – wie schon einmal während der ersten Infektionswelle. „Nur das Einsatzgeschehen wird abgearbeitet“, bringt es Gemeindebrandmeister Tobias Jacob auf den Punkt. Im Unterschied zum Frühjahr gibt es jetzt aber eine Art Gefahrenmatrix für eine wöchentliche Risikobewertung, die auch die stufenweise Rückkehr zur Feuerwehr-Normalität regelt – wenn die Zahl der Infizierten wieder abnimmt.

Vorbild Lehrte, Langenhagen und Laatzen

Per E-Mail sind die neun Ortsbrandmeister am Freitag benachrichtigt worden über die „Durchführung des Dienstbetriebes der Freiwilligen Feuerwehr Uetze unter Berücksichtigung der Situation der Corona-Pandemie“. Die Details dieses arg bürokratisch betitelten Stufenplans, der sich an den Corona-Regeln der Feuerwehren von Laatzen, Langenhagen und Lehrte orientiert, hatten Jacob und sein Stellvertreter Jens Blenk am Abend zuvor mit dem Ordnungsamt abgestimmt. Danach geben ab sofort die 7-Tages-Inzidenz auf Regions- und kommunaler Ebene sowie potenzielle Corona-Hotspots vor Ort den Ausschlag für die jeweilige Risikobewertung zwischen Stufe null (hohes Risiko) und Stufe 5. Gerade in kleinen Gemeinden wie Uetze kann schon ein geringer Anstieg der Infiziertenzahl große Sprünge auf der Inzidenzskala verursachen.

Jacob : Einsatzfähigkeit unbedingt aufrecht erhalten

Im Uetzer Gemeindegebiet lag die 7-Tage-Inzidenz am Wochenende bei 63,2, regionsweit bei 120,2 – beide Parameter lagen also deutlich über dem kritischen 50er-Wert. „Im Moment sind wir auf Stufe null“, erklärt Jacob. „Wir müssen die Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehren unbedingt aufrecht erhalten.“ Schon durch einen Quarantänefall in den Reihen der Einsatzkräfte könne diese gefährdet werden, selbst wenn eine Erkrankung gar nicht in Sicht sei.

Was das in der Praxis bedeutet? Angesagt sei die Beschränkung sämtlicher Kontakte aufs äußerste Minimum. Keine Ausbildung und Übungen. Für die 460 aktiven Feuerwehrleute gilt Maskenpflicht in allen Fahrzeugen. An Einsätzen dürfen sich nicht mehr Kräfte als unbedingt nötig beteiligen – beim aktuellen Inzidenzwert von 50plus sind 50 Prozent der Aktiven einer Ortsfeuerwehr die absolute Obergrenze. „Damit im Fall der Fälle die andere Hälfte noch einsatzfähig ist“, erläutert Jacob. Bei bekannten Hotspots werde besonders vorsichtig vorgegangen: „FFP-2-Masken sind bei allen Ortsfeuerwehren vorhanden.“

Welche Schutzstufe bei welchen Inzidenzwerten genau zum Tragen kommt, „da muss ich selbst noch in die Liste gucken“, räumt der Gemeindebrandmeister ein. Solche Details würden aber auch nur intern bekannt gemacht, um unnötige Verwirrung zu vermeiden. Denn es gebe auch Kommunen, die eine andere Stufung für ihre Risikobeurteilung gewählt hätten. Für Uetze gilt: „Wir schließen uns jeden Donnerstag mit dem Ordnungsamt kurz und geben die Stufe bekannt. Die Ortsbrandmeister handeln dann entsprechend.“ Sie seien auch genau informiert, bei welcher Konstellation der Ausbildungsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Für die Motivation der Freiwilligen sei es wichtig, einen Ausblick geben zu können. „Je transparenter, um so höher die Akzeptanz.“

Transparenz gut für die Motivation

Auf der Homepage der Uetzer Ortsfeuerwehr ist nachzulesen, dass die Ausbildungsgruppen bis Weihnachten „nicht stattfinden“. Der Gemeindebrandmeister ist da noch ein wenig optimistischer: „Wir hoffen alle, dass der Lockdown light schon in der zweiten Novemberhälfte ablesbar ist“, sagt er. Nach Auffassung des 44-jährigen Hänigsers ist die Motivation bei den Aktiven bislang noch sehr gut. „Es war richtig, dass wir nach der ersten Corona-Welle schon im Juni wieder begonnen und die Sommermonate dann gut genutzt haben.“ Gedanken, dass die Aktiven in der erneuten Corona-Zwangspause einrosten, müsse sich keiner machen. Freiwillige Feuerwehrleute befänden sich von 16 bis 67 Jahren in permanenter Ausbildung.

