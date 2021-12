Dollbergen

In eine Impfstation hat sich am Dienstagnachmittag das Feuerwehrhaus in Dollbergen verwandelt: Dort verabreichte der Mediziner Mirko Smolny, der gemeinsam mit Elke Ausmuth eine Gemeinschaftspraxis betreibt und in Dollbergen wohnt, insgesamt 25 Feuerwehrleuten aus Dollbergen und zwei aus Katensen sowie 16 Lehrerinnen und Lehrern der benachbarten Löwenzahnschule die Booster-Impfung gegen das Coronavirus.

27 Feuerwehrleute sowie 16 Lehrerinnen und Lehrer erhalten das Vakzin. Quelle: Uwe Richter/Feuerwehr

Dazu hatten die Organisatoren unter der Leitung von Gruppenführer Dominik Weidtmann den Jugendraum im Obergeschoss in das Impfzimmer verwandelt, wo die Ärzte die Spritze setzten. Anschließend konnten sich die frisch Geboosterten für 15 Minuten in einem Wartebereich ausruhen, für den die Feuerwehr ihren großen Versammlungs- und Unterrichtsraum nutzten, wie Feuerwehrsprecher Uwe Richter sagte. Seinen Angaben zufolge war dies die erste Booster-Aktion bei einer der Uetzer Ortsfeuerwehren. Nach vier Stunden schloss das temporäre Impfzentrum dann gegen 17 Uhr.

Von Antje Bismark