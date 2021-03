Uetze

Am Mittwoch war der Inzidenzwert in Uetze seit Langem mal wieder unter die Marke von 50 gesunken. Einen Tag später liegt er wieder bei 53,5 (Mittwoch 43,7). Das ist der drittniedrigste Wert in der Region Hannover. Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag fünf Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet. Seit genau einem Jahr, als der erste niedersächsische Covid-19-Fall in Eltze auftrat, wurde der Erreger bei 423 Uetzern nachgewiesen. Zwölf Menschen sind seitdem daran gestorben. Am Donnerstag galten 29 Uetzer als aktiv infiziert.

Lesen Sie mehr: Niedersachsen will Schulen und Kitas im März schrittweise öffnen

Aktuell gehört Uetze zu den 13 Kommunen in der Region Hannover, deren Inzidenzwert unter 100 liegt. Der Wert gibt an, wie viele Menschen innerhalb von sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner positiv getestet wurden. In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf ist der Wert am Donnerstag auf 101,5 (Mittwoch 98,4) gestiegen. Seit gestern gibt es elf neue Fälle.

Corona-Ausbruch in Lehrter Seniorenheim

In Lehrte gibt es erneut einen Corona-Ausbruch in einem Senioren- und Pflegeheim. Dadurch ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag auf 186,6 (Mittwoch 128,8) in die Höhe geschnellt. Das ist mit Abstand der höchste Wert aller Regionskommunen. 42 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt für das Stadtgebiet, seit Pandemiebeginn wurde bei 1430 Lehrtern das Coronavirus nachgewiesen.

Den niedrigsten Inzidenzwert hat nach wie vor Wennigsen mit 27,8. Regionsweit lag die Inzidenz am Donnerstag laut Landesgesundheitsamt bei 104,9 (Mittwoch 88,7), niedersachsenweit bei 65.

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sah die Corona-Lage am Donnerstag wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldete einen Inzidenzwert für Celle von 45,2 (Mittwoch 40,8), für Gifhorn von 46,5 (47) und für Peine von 79,4 (83,1).

Von Anette Wulf-Dettmer