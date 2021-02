Uetze

Die Hotline zur Corona-Impfung, die die Gemeinde Uetze Anfang Februar eingerichtet hat, steht in diesen Tagen kaum still. In den Telefonaten mit den Senioren sei deutlich geworden, dass Beratung allein nicht reiche, berichtet Rathaussprecher Andreas Fitz. „Wir müssen einen Schritt weitergehen.“ Deshalb will die Gemeinde Senioren, die sich mit der Impfanmeldung und der Fahrt zum Impfzentrum auf dem Messegelände Hannover überfordert fühlen, einen Impfpaten oder eine Impfpatin zur Seite stellen.

Etliche der rund 1300 Uetzer Senioren über 80 Jahren bekommen laut Fitz die Anmeldung und den Transport zum Impfzentrum im Verwandten-, Freundes- und Nachbarschaftskreis nicht geregelt. Die Gemeinde sucht jetzt Ehrenamtliche, die helfen, einen Impftermin zu buchen und die älteren Menschen zum Messegelände fahren. Allerdings müssten die Helfer und Helferinnen nicht automatisch beides machen, erklärt Ann-Kristin Rauhe, Leiterin der Lokalen Koordinierungsstelle für haushaltsnahe Dienstleistungen im Rathaus. Wer bereit ist zu helfen, kann sich an sie und Marlon Kaper unter Telefon (0 51 73) 97 01 04 oder per E-Mail an lkhd@uetze.de wenden.

Rathaussprecher: „Wir müssen eine Lösung finden“

In der Region Hannover gibt es nur ein Impfzentrum für alle 21 Kommunen. Das ist sowohl von Bürgern als auch von Politikern der Regionsversammlung kritisiert worden – samt Forderung nach Impfanlaufstellen in den einzelnen Kommunen nach dem Vorbild von Blutspendeaktionen. Das mag ja alles berechtigt sein, sagt Fotz, doch lasse sich das vorerst nicht ändern. „Statt zu diskutieren müssen wir als Gemeinde eine Lösung finden.“ Impfpaten wären so eine. „Wir hoffen, dass sich Bürger finden, die als Impfpaten helfen können.“

Weiter und zeitaufwendiger Weg zum Impfzentrum

Der Weg zum Impfzentrum ist für die Menschen in Uetze weit: Zum Beispiel von Abbeile zum Messegelände dauert die 45 Kilometer weite Fahrt mit dem Auto etwa 38 Minuten. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind es mindestens zweieinhalb Stunden mit mehrmaligem Umsteigen – vom Bus in die Regionalbahn, dann in die Stadtbahn-Linie 8 und schließlich in den Shuttlebus zum Impfzentrum. Und nach dem Impfen geht es dann wieder zweieinhalb Stunden zurück. Wer in Hänigsen in den Bus steigt, muss ebenfalls mehrmals umsteigen. Die Fahrtdauer für eine Strecke beträgt eineinhalb bis zwei Stunden.

Von Anette Wulf-Dettmer