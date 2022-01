Uetze

Über ein heiß diskutiertes Thema berät der Uetzer Rat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 27. Januar, ab 18 Uhr: die Erneuerung des Straßenzugs Alte Dorfstraße/Am Kapellenberg/An der Masch in Dollbergen. Anlieger befürchten, dass sie hohe Ausbaubeiträge bezahlen müssen. Im Dezember hatte der Rat eine Entscheidung vertagt, weil Bürgermeister Florian Gahre (SPD) noch mit Anwohnern die Problematik erörtern wollte.

Lesen Sie auch Uetze-Dollbergen: Sanierung der Alten Dorfstraße kostet eine Million Euro

Nach Auskunft des Gemeindesprechers Andreas Fitz hat sich Gahre kürzlich mit zwei Vertretern der Anlieger getroffen. Unter anderem sei die neue Straßenausbausatzung zur Sprache gekommen, nach der nicht nur die Gemeinde, sondern auch Grundstückseigentümer von der Straßenbauförderung des Landes profitieren. Über das Gespräch will der Bürgermeister den Rat am Donnerstag informieren.

Die Verwaltung will nicht nur die Fahrbahn der Alten Dorfstraße, sondern auch den Parkstreifen auf der Südseite erneuern. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Online tagen statt in Präsenz bei Uetzer Ratssitzung

Die Sitzung findet erstmals seit Monaten wieder als Videokonferenz statt. Grund ist die rasant steigende Zahl der Corona-Infektionen. Die Region hatte am Freitag für Uetze eine Sieben-Tage-Inzidenz von 763 gemeldet, der vierthöchste Wert im hannoverschen Umland. Zudem gibt es eine Premiere: Bürger können sich für die Videokonferenz online zuschalten. Das war bislang aus rechtlichen Gründen in Uetze nicht möglich. Doch die Fragen des Urheberrechts und des Datenschutzes – zum Beispiel, ob Redebeiträge von Ratsmitgliedern und der Verwaltung mitgeschnitten werden dürfen – sind inzwischen geklärt. Andere Kommunen haben mit der Öffnung der Videokonferenzen für Bürger bereits gute Erfahrungen gemacht. Viel mehr Menschen verfolgten die Beratungen der Kommunalpolitiker als in den „normalen“ Sitzungen. Als Videokonferenz wird auch die nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstag, 25. Januar, stattfinden.

Politiker beraten über Gewerbegebiet

Weiteres Thema am Donnerstagabend ist der Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebiets Nordost in der Ortschaft Uetze. Während der öffentlichen Auslegung des Plans sind Bedenken vorgetragen worden. Ob diese Einwände berücksichtigt werden, muss nun der Rat entscheiden. Die Erweiterung des Gewerbegebiets macht auch eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Auch gegen diese Änderung gibt es Einwendungen. Darüber hinaus stellt die SPD ihren Antrag zur Diskussion, dass der Rat Planungsgrundsätze für nachhaltiges Bauen in der Gemeinde aufstellt.

Von der Rudolf-Diesel-Straße soll eine Zufahrt ins erweiterte Gewerbegebiet Uetze Nordost führen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Des Weiteren sollen die Ratsmitglieder eine Änderung der Sportförderrichtlinien beschließen. Der Paragraf, der die Förderung der Fußballvereine regelt, soll geändert werden. Außerdem wird der Rat über eine Katzenschutzverordnung entscheiden, die unter anderem eine Kastrationspflicht für frei laufende Katzen vorsieht. Ein Selbstläufer dürfte die Annahme einer Spende des Fördervereins der Hänigser Grundschule an die Schule sein.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürger müssen sich anmeldens

Die Ratssitzung findet per Videokonferenz auf Zoom statt. Beginn ist um 18 Uhr. Wer die Videokonferenz von zu Hause aus am PC, Laptop oder Tablet verfolgen will, muss sich bei der Gemeinde bis 12 Uhr am Sitzungstag anmelden per E-Mail an verwaltungsservice@uetze.de. Dann erhält er den dafür erforderlichen Link zugesandt.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die Beratungen auf einem Großbildschirm im Sitzungssaal des Rathauses zu verfolgen. Dort dürfen maximal zehn Einwohner sitzen. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Im Sitzungssaal gilt die 3G-Regel. Die Besucher müssen sich registrieren und vorher anmelden unter Telefon (05173) 970128 oder per E-Mail an verwaltungsservice@uetze.de. Anmeldeschluss ist auch hier 12 Uhr am 27. Januar.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller