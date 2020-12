Uetze

In den vergangenen sieben Tage sah es so aus, als ob sich in Uetze kein Mensch mehr mit dem Coronavirus anstecken würde. Doch das ist nicht der Fall. Am Donnerstag, 3. Dezember, meldete das Gesundheitsamt der Region eine Neuinfektion in den vergangenen 24 Stunden. Damit haben sich in der Gemeinde seit März 181 Einwohner mit dem Erreger angesteckt. Akut infiziert sind momentan sieben Uetzer. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 4,9 nach null am Mittwoch.

Anzeige

Mit dem Wert von 4,9 ist Uetze nach wie vor die Kommune in der Region Hannover mit dem geringsten Infektionsgeschehen. Nur für Burgwedel wird ebenfalls einstelliger Wert (9,6) gemeldet. In Uetzes Nachbarstadt Lehrte haben sich binnen 24 Stunden sieben weitere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, die Inzidenz beträgt 93,6 nach 98,1 am Vortag. Auch in Burgdorf gibt es sechs Neuinfektionen, der Inzidenzwert ist von 79,5 auf 85,9 gestiegen.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer