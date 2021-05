Uetze

Das Gesundheitsamt der Region meldet am Freitag, 7. Mai, für Uetze keine Neuinfektionen binnen eines Tages. Es gibt jedoch einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt vor dem Wochenende bei 58,3 (Donnerstag: 92,3). Seit Pandemieausbruch sind 692 Frauen, Männer und Kinder in Uetze positiv auf das Coronavirus getestet worden.

In Uetze öffnen am Montag, 10. Mai, die Kindertagesstätten und zwar im eingeschränkten Regelbetrieb. Das heißt, es können wieder alle Jungen und Mädchen kommen. Betreut werden sie aber in Gruppen, die sich nicht durchmischen dürfen. Schnelltests für Kinder ab drei Jahren wird es erst ab 17. Mai geben. Ebenfalls ab 10. Mai können die Schüler und Schülerinnen aller Jahrgänge wieder zum Präsenzunterricht kommen, vorerst im Wechselmodus in jeweils halber Klassenstärke.

So sieht es in Uetzes Nachbarschaft aus

Für Uetzes Nachbarstadt Burgdorf meldet die Region zehn Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz erreicht den Wert von 107,9 (111,1). In Lehrte wurde im selben Zeitraum der Sars-CoV2-Virus bei fünf Menschen nachgewiesen. Trotzdem ist der I-Wert am Freitag auf 108,8 (131) gefallen. Nachdem die Inzidenz in der Region Hannover am Donnerstag erstmals seit vielen Wochen unter 100 gesunken war, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit 112,2 wieder einen Wert jenseits dieser Marke. Zwölf Regionskommunen liegen inzwischen unter 100, Gehrden hat den niedrigsten Wert mit 25,7.

Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, meldet das RKI am Freitag folgende Inzidenzwerte: für Celle 49,7 (70,9), für Gifhorn 99,7 (95,2) und für Peine 115,7 (133,5). Niedersachsenweit liegt der Wert bei 89,7.

Von Anette Wulf-Dettmer