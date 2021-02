Uetze/Eltze/Dollbergen

Für die Gemeinde Uetze meldet das Gesundheitsamt der Region am 1. Februar sechs neue Coronainfektionen seit vergangenen Freitag. Trotzdem ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 68 (Freitag 170,1) gesunken. In der Grundschule Eltze gibt es aktuell einen Corona-Fall. Alle Schüler in der Kohorte des infizierten Kindes wurden nach Hause in Quarantäne geschickt. Die Schule steht im Kontakt mit dem Gesundheitsamt der Region, um zu klären, ob die Quarantäne über den 2. Februar hinaus bestehen bleibt. Das infizierte Kind war laut Gemeinde Uetze zuletzt am 27. Januar in der Schule gewesen.

In der Kita im neuen Dollberger Familienzentrum ist am Montag, 1. Februar, nach wie vor eine der vier Notgruppen geschlossen worden. Dort ist in der vergangenen Woche eine Erzieherin positiv auf das Virus getestet worden.

Der starke Rückgang des Inzidenzwerts in Uetze ist darauf zurückzuführen, dass der Corona-Ausbruch im Eltzer Seniorenwohnpark Bambis Garten, bei dem das Virus bei 17 Bewohnern und zehn Mitarbeitern nachgewiesen wurde, länger als sieben Tage zurückliegt.

Auch in den anderen Kommunen der Region entspannt sich die Corona-Lage. Inzwischen ist 12 Städten und Gemeinde die Inzidenz unter 100 gesunken, wobei nur Wennigsen mit 20,9 unter der Marke von 50 liegt.

So entwickelt sich die Lage bei den Nachbarn

Uetzes Nachbarstadt Burgdorf hatte am Montag eine Inzidenz von 82,5 (Freitag 111,1). Im Stadtgebiet gibt laut Region 15 Neuinfektionen. In Lehrte ist das Infektionsgeschehen hingegen nach wie vor sehr aktiv. Seit vergangenen Freitag wurden 25 weitere Einwohner im Stadtgebiet positiv auf Sars-CoV2 getestet. Entsprechend hoch ist der Inzidenzwert. Er liegt am Montag bei 164,3 (166,6). Damit gehört Lehrte zu neun Kommunen in der Region mit einer Inzidenz höher als 100.

In den drei benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten fahren, hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz seit Freitag unterschiedlich entwickelt. Das Landesgesundheitsamt meldet einen Inzidenzwert für Celle von 38 (Freitag 52), für Gifhorn von 107,6 (98) und für Peine von 162,5 (145,4).

Von Anette Wulf-Dettmer