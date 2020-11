Hänigsen/Obershagen/Altmerdingsen

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen hat im Corona-Jahr ein ganz besonders Andachtskonzept für die Weihnachtsfesttage entwickelt. Die beiden Pastoren Steffen Lahmann und Ulrich von Stuckrad-Barre wollen Heilig Abend nicht in ihren Kirchen predigen, sondern auf Höfen und vor Häusern in Altmerdingsen, Hänigsen und Altmerdingsen kleine Andachten unter freiem Himmel halten. Acht Stück an der Zahl in der Zeit zwischen 15 und 17.15 Uhr. Um 23 Uhr schließlich wird Pastor Lahmann auf dem Hänigser Pfarrhof mit allen Nachtschwärmern den Christnachtgottesdienst feiern. „Das wird eine ganz eigene Stimmung sein, vielleicht liegt sogar Schnee.“

Unter freiem Himmel könnten die Corona-Regeln eingehalten und trotzdem viele Menschen erreicht werden, sagt Lahmann, der sich gemeinsam mit seinem Kollegen von Stuckrad-Barre seit dem Spätsommer Gedanken gemacht hatte, wie sie mit der Gemeinde unter Corona-Bedingungen Weihnachten feiern können. Anfangs wollte Lahmann auf einem offenen Treckeranhänger durch die Dörfer zu den Andachtsorten fahren. Doch jetzt werden sie ihre privaten Autos nehmen – wegen den Unwägbarkeiten der Witterung und wegen der Sicherheit. „Das Ordnungsamt wäre nicht einverstanden, wenn wir mit den Traktoranhänger unterwegs wären,“ sagt Lahmann.

Andachten mit Musik

Weil ein Weihnachtsgottesdienst ohne Musik nur halb so schön wäre, werden am Nachmittag des 24. Dezember Musiker des Posaunenchors und das Musikerehepaar Bruns die Pastoren begleiten. Beim nächtlichen Gottesdienst wird der gesamte Posaunenchor spielen. Alle die mitsingen wollen, sollten sich die Texte von Kommet ihr Hirten, Vom Himmel hoch, Stille Nacht und O du fröhliche mitbringen, rät Lahmann.

Für die Weihnachtsandachten gelten dieselben Regeln wie für alle bisherigen Gottesdienste in der Corona-Krise auch: Die Besucher müssen sitzen – Sitzgelegenheiten sollte sich jeder mitbringen. Masken dürfen frühestens am Sitzplatz abgenommen werden. Jeder sollte einen mit Namen und Kontaktdaten ausgefüllten Zettel zur Andacht mitbringen.

Das sind die Treffpunkte an Heilig Abend

Das sind die Andachtsorte von Pastor Lahmann: Schäfers Wiese an der Schiffbruchstraße 8 in Altmerdingsen (Beginn 15 Uhr), Vorhof der Direktorenvilla an der Wathlinger Straße 70 in Riedel (15.45 Uhr), Hof der Familie Meyer Ecke Garten-/Obershagener Straße in Hänigsen (16.30 Uhr) und der Pfarrhof an der Hänigser Kirche (17.15 Uhr).

Pastor von Stuckrad-Barre ist unterwegs auf dem Hof Schecker an der Hauptstraße 22 in Obershagen (Beginn 15 Uhr), bei der Familie Thies an der Hauptstraße 92 in Obershagen (15.45 Uhr), vor dem Pflegewohnstift an der Mühle am Mühlenweg 20 in Hänigsen (16.30 Uhr) und auf dem Hof Bähre am Böschansweg 6 in Hänigsen (17.15 Uhr).

Die Hänigser lieben ihre Weihnachtskrippe. Sie ist erstmals im Fenster des Gemeindehauses aufgebaut. Quelle: privat

Die Hängiser Weihnachtskrippe ist umgezogen Die Hänigser Weihnachtskrippe hat einen neuen Platz: Statt in der Kirche der Uetzer Ortschaft steht sie in diesem Jahr im Fenster des Gemeindehauses neben der Kirche. Die Idee dazu hatte Küsterin Kerstin Geloneck, weil „wegen der Corona-Bestimmungen nicht so viele Menschen in die Kirche dürfen“. In die Tat umgesetzt haben die Idee die Gemeindemitglieder Rolf-Peter und Klaus-Wilhelm Brandes sowie Werner Schmidt in ihrer Freizeit. „Wir hatten schon einen ganzen Tag lang zu tun, um die Krippe aufzustellen“, berichtet Schmidt. Am neuen Standort wird der Stall mit Maria, Josef und ihrem Kind sowie den Hirten und Tieren ab 16 Uhr beleuchtet. Vor dem Fenster haben die Drei zudem eine kleine Treppe installiert, damit Kinder einen guten Blick auf die Krippe haben.

Online-Krippenspiel geplant

Die Kirchengemeinde will sogar ein Krippenspiel als Video einspielen. Ob dieser Plan mit den neuen Corona-Bestimmungen umgesetzt werden kann, ist laut Pastor Lahmann nicht sicher. „Auf jeden Fall gibt es kirchenkreisweit ein online-Krippenspiel.“

„Die Kirchen bleiben nicht nur an den Festtagen, sondern auch in der Adventszeit weitgehend geschlossen“, sagt Pastor Lahmann. Es werden gemeinsame Gottesdienste und musikalische Andachten für die Uetzer Kirchengemeinden angeboten. „Für den Fall, dass ein Pastor in Quarantäne muss, kann so alles andere in der Gemeinde weiterlaufen.“ Die erste musikalische Andacht ist für Sonnabend, 5. Dezember, ab 17 Uhr auf dem Hänigser Pfarrhof geplant. Am 6. Dezember gestaltet Pastorin Heidi Kück einen Gottesdienst in Altmerdingsen um 10.30 Uhr und in Uetze um 17 Uhr.

